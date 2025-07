Pacheco diz não ter receio de apoio do PT em eventual disputa pelo governo

O ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou nesta terça-feira (8/7) que não vê problema em receber o apoio do Partido dos Trabalhadores, sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caso decida disputar o governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. Em nota encaminhada à imprensa, o senador destacou que o partido já manifestou interesse em uma possível candidatura sua e ressaltou afinidade com as principais bandeiras defendidas pelos petistas.

"O PT de Minas Gerais já demonstrou, por diversas vezes, apreço a uma possível candidatura minha. O partido possui quadros extraordinários, inclusive para liderar uma chapa. Sou grato por essas manifestações. É um grande partido que contribuiria muito para o projeto eleitoral de qualquer candidato. Portanto, não tenho receio algum de um possível apoio do PT nas eleições", disse.

Segundo Pacheco, o alinhamento se fortalece pela defesa da reeleição do presidente Lula, pela preservação da democracia e pelo compromisso com a população de baixa renda. “Apoio não se dispensa e algo importante nos une: a reeleição do presidente Lula, a defesa da democracia e o desejo de melhorar a vida dos mais pobres”, afirmou.

Apesar do sinal de proximidade com o PT, o senador voltou a dizer que ainda não há definição sobre uma possível candidatura ao Palácio Tiradentes em 2026. Ele ponderou que as discussões sobre coligações e apoios devem ocorrer “no momento certo”. “Lembrando que não há absolutamente nada ainda definido com relação à candidatura e a possíveis coligações. Haverá um momento certo para essa discussão e os partidos definirão seus rumos”, concluiu.

A declaração de Pacheco também busca afastar rumores de que ele poderia rechaçar uma aliança com o PT por causa do mau desempenho eleitoral do partido no estado nas últimas disputas.

Lula deseja Pacheco

O presidente Lula não esconde o desejo de ver Rodrigo Pacheco disputar o governo de Minas Gerais em 2026. Em visita a Mariana, na Região Central, no dia 12 de junho, Lula chegou a chamá-lo de “futuro governador de Minas Gerais” em evento com ministros e lideranças locais.

A candidatura de Pacheco também é defendida por outros integrantes do governo federal, mas, mesmo assim, o ex-presidente do Senado segue mantendo cautela e ainda não anunciou se vai entrar na disputa. Apesar disso, já afirmou que governar Minas seria um “sonho”.