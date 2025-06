Simões avisa Kassab que quer ser o primeiro da fila se Pacheco deixar o PSD

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

De olho em 2026, o vice-governador Mateus Simões (Novo) já informou ao presidente do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, que quer ser considerado pela legenda na corrida pelo comando do estado em caso de desfiliação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Durante café da manhã com jornalistas nesta segunda-feira (23/6), o representante do Executivo mineiro falou sobre as tratativas já em curso com a mira apontada para as urnas no próximo ano.

Governador em exercício durante a viagem de Romeu Zema (Novo) à Ásia, Simões recebeu a imprensa na sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e não fugiu do assunto eleitoral. Perguntado sobre uma eventual mudança partidária, o mineiro diz que tem contato constante com nomes fortes do PSD e citou nominalmente o cacique nacional da legenda, Gilberto Kassab, e o presidente estadual, Cássio Soares.

“Já falei com o Kassab que, se o Pacheco sair, quero ser o primeiro nome a sentar para conversar”, afirmou Simões. O senador é o preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa antecipada pelo governo de Minas Gerais e atualmente é filiado ao PSD.

Simões afirmou que o PSD é um dos aliados mais importantes do governo mineiro e um partido que sempre votou a favor das pautas do Executivo na Assembleia Legislativa (ALMG). O vice-governador opinou ainda que espera que o partido siga em Minas Gerais a tendência de se aliar eleitoralmente à centro-direita, como faz em outros estados do sudeste.

O PSD conversa com a direita e, mais especificamente, com o bolsonarismo nas figuras do governador paranaense, Ratinho Jr e, especialmente, da do chefe do Executivo Paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Embora não integre os quadros pessedistas, Freitas fez de Kassab seu secretário de Governo e o responsável por suas articulações políticas e eleitorais.

Disparado o partido que mais cresceu nas eleições municipais do ano passado, o PSD se consolidou como uma legenda do centro fisiológico por excelência. A legenda integra a Esplanada dos Ministérios e compõe a base do governo Lula. Isso não impede que, nos estados governados por opositores ao petista, os pessedistas também integrem a situação.

Em Minas, o maior bloco de apoio a Zema na Assembleia é liderado pelo deputado Cássio Soares, presidente estadual do PSD. Por outro lado, o partido tem em Alexandre Silveira (PSD-MG), que chefia a pasta de Minas e Energia, um dos ministros mais próximos a Lula.

Nas últimas eleições gerais, petistas e pessedistas fecharam uma dobradinha no estado lançando Alexandre Kalil ao governo, Silveira ao Senado e apoiando a candidatura de Lula ao Planalto. O apoio do PT ao PSD se repetiu no segundo turno da eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte no ano passado em torno da candidatura de Fuad Noman. Para 2026, há o interesse em repetir a união com o lançamento do senador Rodrigo Pacheco ao governo mineiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lula é o maior entusiasta da candidatura de Pacheco ao governo de Minas. Com diferentes graus de empolgação, o apoio ao senador pessedista como o nome da esquerda para disputar o governo mineiro é unanimidade dentro do PT. O próprio parlamentar, no entanto, ainda não se apresentou oficialmente como concorrente nesta disputa.

Durante o café da manhã com a imprensa nesta segunda, Simões deixou claro seu interesse em se aproximar do PSD. Nas palavras do vice-governador, o partido é o alvo que ele ainda precisa conquistar além dos terrenos já conhecidos: “a direita é meu berço, tenho agora que atrair os ‘PSDs’”, afirmou enquanto discorria sobre sua relação com Kassab e Soares.