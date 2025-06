De olho em 2026, Zema amplia presença em eventos privados

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O governador Romeu Zema (Novo) aumentou em 171% sua participação em eventos privados na primeira metade de 2025 em comparação com os seis meses finais do ano passado. Com uma predileção pela pauta do empreendedorismo e do agronegócio, o chefe do Executivo mineiro também tem aproveitado as oportunidades para ampliar sua atuação nacional em meio a empreitada eleitoral pela presidência da República, já que metade das agendas ocorreu fora do estado.

O levantamento foi feito a partir da divulgação das agendas na Agência Minas, veículo oficial do estado, e nas publicações realizadas no perfil pessoal do governador nas redes sociais. Os eventos foram contados entre junho de 2024 e junho de 2025. No período que compreende o ano passado, Zema marcou presença como convidado ou palestrante em sete ocasiões. A partir de janeiro deste ano, já foram 19 oportunidades.





No cômputo geral, metade dos eventos foi realizada em Minas Gerais. O estado de São Paulo vem na sequência com 27%, seguido pelo Rio Grande do Sul com 12%. No recorte que leva em consideração apenas 2025, é possível perceber que Zema ampliou seus compromissos além das fronteiras mineiras, com a agenda doméstica representando apenas 42% do total, mesmo percentual dos compromissos paulistas. O governador ainda esteve no Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.

Para esta reportagem, foram consideradas apenas as agendas em que o governador participou como convidado e em eventos organizados pela iniciativa privada. A última oportunidade computada, por exemplo, foi o Megaleite, exposição da indústria de laticínios realizada em BH a partir de 10 de junho. Na ocasião, Zema discursou, disse que vai extinguir o licenciamento ambiental para propriedades agrícolas de até mil hectares e classificou o governo Lula como “hostil” à atividade agropecuária.



A crítica ao governo federal e a exaltação da atividade produtiva na iniciativa privada são lugares-comuns na participação da Zema. Normalmente, o governador discursa para públicos já tão propensos à rejeição ao PT e Lula quanto ele próprio e o clima de campanha eleitoral é comum nos eventos.



Agronegócio

A análise da participação do governador em eventos da iniciativa privada evidencia um aceno mais ostensivo ao agronegócio. Considerando o período dos últimos 12 meses, 27% das participações de Zema em encontros e palestras foram em associações de agricultura ou pecuária. Esse percentual sobe para 33% considerando apenas as agendas em 2025.

As sete participações de Zema em eventos do tipo ocorreram entre março e junho deste ano. Em todos os casos, o governador exaltou a força do segmento para a economia do estado e não perdeu a chance de fazer críticas ao governo federal.



Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por exemplo, Zema esteve na Feira do Agronegócio Mineiro em março e dividiu o palanque com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Junto ao colega do estado vizinho, o mineiro circulou pelo evento com um boné que trazia a inscrição “Abril verde”, item pensado para fazer oposição ao “Abril vermelho”, mobilização pela reforma agrária intensificada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) durante o quarto mês do ano.

O Abril verde também foi central no discurso feito por Zema no Cana Summit, realizado em Brasília em 2 de abril. O governador encerrou o mês festivo em Uberaba, no Triângulo, na Expozebu, na Agrishow e na premiação dos 100 Mais Influentes do Agronegócio, ambos eventos sediados em Ribeirão Preto (SP).

Três semanas depois, Zema já estava na estrada de novo para uma agenda do agro, desta vez em Maringá (PR). As capitais foram contempladas na agenda de Zema em junho com participações na Global Agribusiness Festival, em São Paulo, e no Megaleite, em Belo Horizonte.



Agendas

O aumento de agendas de Zema em eventos privados se dá em meio a uma escalada de compromissos do governador de uma forma geral. Levantamento publicado pelo EM com os compromissos oficiais do governador e seu vice, Mateus Simões (Novo), nos 100 últimos dias de 2024 e nos 100 primeiros deste ano já mostrava que a dupla está com o pé na estrada. No fim do ano passado, as agendas somadas de ambos contava com 51 compromissos oficiais, considerando apenas as agendas em eventos organizados por entes públicos. Este número saltou para 88 nos 100 primeiros dias deste ano, um aumento de 72%.

Considerando apenas os compromissos oficiais de Zema, eles saltaram de 34 para 44 considerando os 100 dias finais de 2024 e os 100 iniciais de 2025, um aumento de quase 30%. Diferentemente do que ocorre com os eventos privados, neste tipo de agenda, o governador esteve quase exclusivamente em Minas Gerais. A exceção foi um encontro no Rio de Janeiro para discutir a dívida do estado com a União com governadores de outros estados endividados.