Zema visita centro de prevenção a desastres no Japão

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A comitiva do governador Romeu Zema (Novo) no Japão conheceu nesse sábado (21/6) o Centro de Segurança e Prevenção de Desastres na província de Yamanashi, órgão responsável pela preparação e resposta a emergências como terremotos, inundações e outros desastres. Segundo o governo do estado, a agenda “reforça o compromisso em trabalhar para fortalecer a cultura da prevenção e consolidar a gestão de risco”.

De acordo com Zema, a viagem ao Japão busca o que há de “mais avançado em prevenção de desastres”. “Conhecemos de perto as tecnologias usadas em Yamanashi que podem salvar muitas vidas em Minas Gerais. Defesa Civil significa salvar vidas, e nós viemos aqui para ver o que tem de mais avançado no mundo”, disse.

O governador destacou os números de investimentos na Defesa Civil mineira, afirmando que nos últimos anos foram empenhados R$ 94 milhões na estruturação dos órgãos municipais. Ele também ressalta a criação do novo Centro de Inteligência da Defesa Civil, que garante atendimento aos municípios em até 24 horas após as emergências.

O Centro de Yamanashi desenvolve tecnologias voltadas à prevenção e resposta, além de coordenar ações das autoridades nacionais e realizar o monitoramento de condições meteorológicas e sísmicas para emitir alertas à população.

Outras atividades desenvolvidas são ações de educação e conscientização, que buscam capacitar os japoneses sobre como agir durante uma emergência. O espaço também trabalha orientando a população sobre a construção de edificações resistentes a terremotos e preparando kits de emergência.

Segundo o coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Paulo Rezende, o intercâmbio com o Centro de Segurança e Prevenção de Desastres de Yamanashi será permanente. “Vamos debater de maneira contínua as estratégias para prevenção e preparação de desastres. Isso perpassa pela logística, preparação, prevenção e comunicação de desastres, fazendo com que o nosso estado seja cada vez mais resiliente e seguro”, disse.