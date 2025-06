Empresa japonesa confirma investimento de R$ 140 milhões em cidade mineira

A empresa Sumitomo Corporation confirmou um investimento de R$ 140 milhões para construir uma unidade de armazenamento e beneficiamento de sementes de soja em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, informou o governo do estado.

O anúncio aconteceu após a comitiva de Romeu Zema (Novo) chegar ao Japão nesta sexta-feira (20/6). As obras devem ser finalizadas no fim deste ano, e a expectativa é de operação integral até o fim de 2026.

A nova unidade será instalada pela Agro Amazônia. A empresa iniciou suas atividades em 1983 como um negócio de distribuição de insumos agropecuários em Cuiabá (MT). Em 2015, tornou-se subsidiária da Sumitomo Corporation. O grupo japonês é um dos maiores conglomerados do mundo e atua em diversos setores, com forte presença no agronegócio.

O Japão é o segundo maior parceiro do Brasil na Ásia, atrás apenas da China, e o 11º maior parceiro comercial do Brasil no mundo. Além disso, abriga a quinta maior comunidade de brasileiros no exterior, com 200 mil pessoas.

Minas foi o principal estado exportador brasileiro para o país em 2024, com uma participação de quase 20% das vendas do Brasil, totalizando US$ 1,1 bilhão. O Japão foi o sexto principal destino das exportações mineiras.

Viagem à Ásia

A viagem do governador teve início pela China no último dia 16. Nas redes sociais, Zema confirmou nessa quinta-feira (19/6) – quando encerrou sua agenda no país – a atração de novos investimentos para o estado.

“Tivemos encontros com autoridades chinesas visando melhorar o comércio de produtos mineiros com a China, confirmamos um investimento de R$ 200 milhões na ampliação de uma unidade de eletrodomésticos no Sul do estado e também verificamos como está a fabricação dos trens do metrô de Belo Horizonte, que começarão a ser entregues dentro de 60 a 90 dias”, declarou.

Como mostrou o EM, o governo de Minas Gerais e a concessionária Metrô BH, responsável pelo modal na capital mineira, anunciaram a compra de 24 novos trens, cada um com quatro vagões, em maio do ano passado.

A compra faz parte do total de R$ 3,7 bilhões investidos para melhorias e ampliações. Desse valor, R$ 2,8 bilhões são aportes do governo federal, e cerca de R$ 440 milhões, provenientes do termo de reparação assinado entre governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) com a Vale, em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho, na Grande BH.

Japão

No Japão, o roteiro inclui as cidades de Tóquio e Osaka. Na capital japonesa, nesta sexta-feira, Zema esteve na sede da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), responsável pela implementação da Assistência Oficial para o Desenvolvimento (ODA), que apoia o crescimento e a estabilidade socioeconômica dos países em desenvolvimento.

“O governo de Minas e a Jica estão buscando aprofundar a colaboração em projetos estratégicos de recuperação de áreas de pastagem degradadas para impulsionar a agricultura sustentável. Em março, integrantes da Jica estiveram em Belo Horizonte para o Seminário de Gestão de Desastres Naturais 'Chuvas e Estiagem: Construindo uma Cultura de Prevenção ao Risco', promovido pelo Governo de Minas, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec)”, disse o governo em comunicado.

A comitiva também se reuniu com o ministro do Meio Ambiente do Japão, Fumiaki Kobayashi, para discutir oportunidades de cooperação em sustentabilidade, transição energética e inovação tecnológica.

Já com o ministro de Estado da Economia, Comércio e Indústria, Ogushi Masaki, Zema discutiu a possibilidade de cooperação bilateral em transição energética, suprimentos minerais e economia de baixo carbono.

Em Osaka, a comitiva do governo mineiro participará da Expo Osaka e do Brazil Japan Business Forum — este último promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) com o objetivo de ampliar conexões entre industriais mineiros e empresários japoneses.

