Indústria mineira aposta em centros de desenvolvimento e inovação

Com a inauguração de um centro de treinamento e desenvolvimento para a construção pesada e um centro de tecnologia em terras raras, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) reforça a qualificação de mão de obra para a indústria da construção pesada e dá a largada ao desenvolvimento e produção em escala de laboratório e planta piloto de ímãs de terras raras no estado.

Com investimentos de R$ 20 milhões para a compra do terreno, a federação inaugurou na quarta-feira, em Betim, o Senai Centro de Treinamento e Desenvolvimento Maurício Roscoe. Com infraestrutura de 4.590 metros quadrados e mais de 13.500 metros quadrados de área construída, o centro pode receber até 1 mil alunos por dia.

“A indústria pesada é essencial para o desenvolvimento de Minas. Esta unidade oferece uma resposta direta à carência de mão de obra qualificada no setor de infraestrutura”, afirma o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe. Já na quinta-feira foi inaugurado o Centro de Inovação e Tecnologia para ímãs de Terras Raras, instalado em Lagoa Santa. O Centro foi desenvolvido a partir do Laboratório de Produção de Ímãs de Terras Raras da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), adquirido pela Fiemg em dezembro de 2023, com investimento de R$ 35 milhões. “O domínio da cadeia produtiva das terras raras é um tema central. Desenvolver essa capacidade fora da China é fundamental”, destaca Roscoe.

Energia

Com a previsão de atingir um faturamento da ordem de R$ 200 milhões este ano, a Evolua Energia está crescendo em Minas Gerais, dentro de um plano de expansão em todo o país. Segundo dados da própria empresa, o número de adesões ao mercado livre de energia no estado saltou de 500 em 2023 para 1.381 no ano passado, um crescimento de 276%. E a expansão prossegue este ano, com o estado registrando 670 adesões novas até abril, com destaque para os setores comercial e agroindustrial. Conforme a empresa, uma comercializadora independente do setor eclético no mercado livre, a economia média estimada para consumidores mineiros que aderem ao mercado livre de energia gira em torno de 16%.



Fábrica nova

construção da nova fábrica da Valmet em Vespasiano (MG) Construtora Atrium/Ana Clara Ferreira/Divulgação

Com investimentos de R$ 60 milhões, a Valmet deve concluir a construção da sua nova fábrica em Vespasiano (MG), no segundo semestre deste ano. Com 12 mil metros quadrados, a fábrica deve aumentar a capacidade produtiva de tecidos filtrantes para indústrias de mineração em 34% já no primeiro ano de operação. A multinacional finlandesa planeja investir outros R$ 40 milhões entre 2026 e 2030 na unidade, com o aporte ainda em fase de aprovação. Na fábrica de Vespasiano serão gerados 145 empregos diretos, com 25 contratados recentemente. “A nova unidade fabril vai produzir 1,5 milhão de metros quadrados de elementos filtrantes, com planos de expansão para até 2,5 milhões de metros quadrados, para as indústrias de mineração, química, papel e celulose”, informa a Valmet. Com a nova unidade, a empresa vai transferir suas atividades do Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste da capital mineira, para o novo endereço.



Construção rápida

A mineira Metal Light, construtora especializada em Sistema Construtivo Sustentável que atua com steel frame – perfis de aço para as estruturas –, projeta registrar um crescimento 100% na sua operação este ano, puxada pelo crescimento do uso da técnica no Brasil. Esse sistema de construção a seco registrou expansão de 60% no Brasil nos últimos anos, segundo dados da Associação Brasileira de Construção Metálica (ABcem). “Muitas indústrias de materiais steel frame surgiram, o que fez aumentar a concorrência e contribuir para a redução significativa dos custos dos materiais”, afirma Gustavo Roberto Silvério de Freitas, sócio-fundador e diretor operacional da Metal Light. Com mais de 2.500 toneladas de obras montadas e 30 mil metros quadrados construídos, a Metal Light diz que não existe desperdício na obra e os 3% de resíduos gerados podem ser reciclados. Além disso a obra é mais rápida que os sistemas convencionais e o processo é totalmente industrializado.



Gastronomia

Prepara Gastronomia, inovação e negócios Nereu Jr./Divulgação

Com uma expectativa de gerar R$ 11,7 milhões em negócios, o “Prepara Gastronomia, inovação e negócios” gerou 446 agendas entre 12 e 13 de maio, em Belo Horizonte. A quinta edição do evento organizado pelo Sebrae Minas, com apoio do governo de Minas e da Prefeitura de Belo Horizonte, capacitou e orientou pequenos negócios de alimentação sobre tendências do setor e reuniu cerca de 900 participantes, com a realização de cerca de 100 consultorias individuais. “São 117 municípios e mais de três mil empresas atendidas, sempre com o foco de promover o desenvolvimento e a inovação dos pequenos negócios, gerar troca de experiências e promover o acesso a novos mercados. Queremos impulsionar a gastronomia mineira a cada dia e, com isso, promover o desenvolvimento dos negócios”, afirma o superintendente do Sebrae Minas, Afonso Rocha.



No Barreiro

Com um crescimento de 205% em 2024, o Barreiro, em Belo Horizonte, foi o segundo bairro onde mais se comercializou imóveis no ano passado, com o número de unidades comercializadas passando de 122 em 2023 para 372 no ano passado, segundo pesquisa da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias. Os dados foram levantados com base no Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis (ITBI). Com quase 300 mil habitantes e cerca de 4.300 estabelecimentos comerciais, segundo o IBGE e a plataforma Empresas Aqui, o Barreiro cresce e atrai empreendimentos, movimentando a região Sudoeste da capital mineira. “No Barreiro há um público mais consolidado, fiel. Pessoas vêm do interior fazer compras”, diz o empresário Aleanderson Mendes, que fundou no bairro a agência IBR Turismo em 2002.

Mariangela Miranda Marcon, presidente da Fiemg Regional Zona da Mata Fiemg/Divulgação

“A indústria da moda vai muito além da criação estética. Ela movimenta economias locais, promove inclusão produtiva, gera renda e oportunidades especialmente para mulheres e jovens, e tem uma enorme capacidade de se reinventar”



Mariangela Miranda Marcon,

presidente da Fiemg Regional Zona da Mata

