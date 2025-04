Pesquisas buscam desenvolver o combustível do futuro em MG

Com investimentos que chegam a R$ 15 milhões em pesquisas tecnológicas, o governo de Minas está incentivando o desenvolvimento de soluções inovadoras para a produção de hidrogênio verde, conhecido como o combustível do futuro, e na transição energética. Os recursos são destinados a projetos da Rede de Hidrogênio de Minas Gerais, formada pelas Universidades Federais de Viçosa (UFV), Itajubá (UnifeiI), Ouro Preto (Ufop), São João del-Rei (UFSJ) e dos Vales Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) – além de três colaboradores estrangeiros. Criada a partir de edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), a Rede vem desenvolvendo tecnologias especificas para a obtenção do hidrogênio. Na UFV há pesquisa já em scale-up (teste a nível empresarial) para utilização do bagaço da cana-de-açúcar, como biomassa, e do nióbio, que atua aumentando a velocidade da reação química. Já na Unifei, pesquisadores utilizam a fotocatálise – reações químicas provocadas pela luz – da água para a obtenção de hidrogênio. “A preparação de catalisadores a partir de nióbio pode agregar valor a esse insumo e colocar Minas em destaque mundial na área de produção de materiais estratégicos”, afirma o professor e pesquisador da Unifei e vice-coordenador da Rede, Fabrício Vieira de Andrade. “Essas iniciativas reforçam o nosso compromisso com um desenvolvimento econômico responsável”, ressalta a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

Menos interrupções

Com investimentos de R$ 4,4 bilhões na rede de distribuição de energia elétrica em 2024, a Cemig já colhe este ano os ganhos das melhorias feitas no sistema. A concessionária mineira de energia elétrica encerrou o período chuvoso com uma redução de 13% no número de interrupções de energia em áreas rurais e de 12% nas áreas urbanas. Além disso, houve uma diminuição de 17% no tempo médio que cada cliente ficou sem energia. No ano passado, a Cemig construiu 1.100 quilômetros de linhas de alta tensão, 9 mil quilômetros de redes de média tensão e entregou 31 subestações.” Isso reflete diretamente na redução de interrupções e do tempo de restabelecimento durante o período chuvoso. Essa estratégia reforça nosso compromisso com a qualidade do fornecimento e a segurança dos clientes”, destaca o superintendente de Operação da Cemig, Alisson Chagas. Também no ano passado, a Cemig efetuou a poda de mais de 740 mil árvores e inspeção de mais de 140 mil km de redes de distribuição, no ano passado.

Liberação recorde

Com um aumento de 24% na sua carteira de clientes no primeiro trimestre deste ano, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) registrou a liberação de créditos de R$ 836 milhões de janeiro a março deste ano, valor recorde para o período. Segundo o banco de fomento de Minas, o valor supera em quase 30% o total liberado em igual período do ano passado, que também havia sido o maior da história até então. O maior salto foi na carteira para micro e pequenas empresas, que obtiveram R$ 160 milhões de janeiro a março deste ano, com crescimento de 42% sobre os três primeiros meses do ano passado. Entre as médias e grandes empresas a liberação de recursos cresceu quase 40% e chegou a R$ 625 milhões no primeiro trimestre de 2025. “Os resultados confirmam que o Banco cresceu de forma sólida e consistente nos últimos anos. Mais que isso, é importante porque amplia a contribuição do BDMG para a sociedade e para a economia”, afirma o presidente do BDMG, Gabriel Viégas Neto.

Alavanca mineira

A Stellantis produziu 191.307 veículos de janeiro a março deste ano, o que representa um crescimento de 21% em relação às 158.233 unidades produzidas nos três primeiros meses de 2024, com destaque para o Polo Automotivo de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde foram fabricados 117.441 veículos, o que equivale a 61,4% de todos os veículos produzidos no país no primeiro trimestre deste ano. A produção em Minas teve um crescimento de 23% em relação ao primeiro trimestre de 2024. O Polo Automotivo de Betim foi responsável ainda pelo maior volume de automóveis da Stellantis destinados ao mercado internacional. Foram exportadas 20 mil unidades de Betim para o mundo, o que representa uma expansão de 41% sobre as exportações entre janeiro e março. No total, a Stellantis vendeu 38.160 unidades de janeiro a março, com crescimento da ordem de 38%.

Moda de luxo

Com investimentos de R$ 3 milhões e previsão de abrigar sete marcas em um espaço de 450 metros quadrados, será inaugurado ainda neste semestre o pool de moda do Botânico Shopping. Entre as marcas estão seis mineiras: Anna Barroso, Coven, Elisa Atheniense, Essenciale, Printing, Tatiane Queiroz e uma de São Paulo, a Manolita. “A iniciativa do Botânico tem como objetivo fortalecer o segmento de moda de alto padrão no estado e oferecer ao público do shopping um mix de marcas selecionadas e exclusivas”, diz o centro de compras em nota. “O que estamos projetando é uma proposta totalmente inovadora no país. Tivemos uma curadoria especial e a total liberdade de escolher marcas que têm sinergia entre si e se complementam”, diz Elisa Atheniense, empresária e uma das organizadoras da curadoria.

2,2 milhões

de toneladas de aço foram produzidas pela Usiminas no primeiro trimestre deste ano, praticamente o mesmo volume de igual período do ano passado

“Esta iniciativa simboliza o poder da união entre pequenos e grandes negócios e traduz o que entendemos por desenvolvimento integrado e estratégico. A cadeia produtiva da casa e construção é uma das mais relevantes do Brasil”

Marcelo de Souza e Silva

Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, sobre acordo assinado com o grupo Direcional

