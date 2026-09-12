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Marcílio de Moraes

Marcílio De Moraes

Nova unidade em São Sebastião do Rio Verde está em construção e deve operar em 2028 - (crédito: Mantiqueira/Divulgação)
NEGÓCIOS EM MINAS

Mantiqueira Brasil investe R$ 205 milhões em Minas

Com os investimentos, a Mantiqueira projeta gerar 150 empregos diretos e 180 indiretos e elevar a produção nacional de ovos da marca de cerca de 4 bilhões para 6 bilhões

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