Maior incineradora do país retoma operação em Minas

Com a queima de cerca de 200 toneladas de lixo perigoso (resíduos químicos e agroquímicos) em março deste ano, a maior incineradora de lixo tóxico do país e uma das maiores da América Latina voltou a operar em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com capacidade para incinerar 48 mil toneladas por ano e inaugurada em 2014, a incineradora foi adquirida pela multinacional Veolia em outubro do ano passado e passou por um processo de modernização e readequação para voltar a operar neste ano. A empresa não revela o valor da aquisição e os investimentos feitos no “retrofit” da planta industrial, mas aposta no potencial do negócio. Diretor de Resíduos Perigosos e hospitalares na Veolia para a Ibéria e a América Latina, Gabriel Chifflier afirma que o Brasil hoje gera entre 60 mil e 64 mil toneladas de resíduos para a incineração, “o que para um país do tamanho do Brasil não é nada. A Espanha, com 50 milhões de habitantes, é muito menor, tem 150 mil toneladas só para incineração”. Ele estima que até o fim do ano entre 600 e 800 toneladas serão incineradas por mês na planta de Sarzedo. Chifflier diz ainda que embora a unidade tenha capacidade para 48 mil toneladas a captação deve ficar em até 15 mil toneladas. Como a incineração gera vapor, o executivo projeta para o futuro a instalação de uma caldeira para gerar vapor a ser comercializado na região e até mesmo a geração de energia.



Semana do MEI

Um mutirão na quarta e na quinta-feira na Praça da Estação vai atender à demanda dos microempreendedores individuais (MEI) que poderão regularizar pendências, formalizar negócios, esclarecer dúvidas e receber orientações práticas para melhorar a gestão da empresa. O mutirão faz parte da Semana do MEI, promovida pelo Sebrae Minas entre terça e sexta-feira. Serão cursos, oficinas e orientações sobre temas relacionados à gestão financeira, vendas e presença digital. A proposta é oferecer conteúdo aplicável para a solução de desafios do dia a dia. “Tornar-se MEI segue como uma das portas mais acessíveis para empreender, e permite acessar benefícios previdenciários, emissão de notas fiscais e melhores condições de crédito. Em Minas Gerais, temos um público empreendedor muito ativo”, afirma o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva. Belo Horizonte conta, atualmente, com 294.151 MEIs.



Chopp gelado

Com um investimento de R$ 600 mil e a expectativa de registrar um faturamento de R$ 5 milhões no primeiro ano de operação, o Grupo Impettus, maior rede de bares e botecos do país, acaba de inaugurar em Uberlândia a primeira unidade do Vou de Chope fora do Rio de Janeiro. “A chegada à cidade mineira reforça o plano de crescimento da Vou de Chope, que aposta em um modelo híbrido – que combina loja física, delivery próprio e canais digitais - para atender a um consumidor cada vez mais orientado à conveniência”, diz a rede de bares que inclui marcas como Espetto Carioca, Mané, Buteco Seu Rufino, Momento Bendito e Sirène, revela que a escolha de Uberlândia acompanha o movimento de interiorização de grandes marcas e o fortalecimento de polos regionais. “A expansão para fora do Rio representa um marco importante para a Vou de Chope. Estamos levando um modelo já validado para uma praça estratégica, com grande potencial de crescimento e aderência ao nosso conceito”, afirma Bruno Gorodicht, cofundador e sócio do Grupo Impettus.



Lotes baratos

Mesmo com uma redução no volume de lançamentos, o mercado mineiro de loteamentos encerrou o primeiro trimestre deste ano com crescimento de 40,9% nas vendas, com a comercialização de 2.958 unidades entre janeiro e março deste ano, contra 2.100 lotes comercializados em igual período do ano passado. Segundo o levantamento, produzido pela Brain Inteligência Estratégica a pedido da Associação de Empresas de Loteamento de Minas Gerais (Aelo-MG), o avanço das vendas foi puxado pelos loteamentos aberto, que passaram de 596 unidades no primeiro trimestre de 2025 para 1.538 este ano, uma alta de 170,3%. Já os loteamentos fechados apresentaram leve recuo de 7,3%, passando de 1.531 para 1.420 unidades. Apesar do aumento no número de lotes vendidos, o Valor Geral de Vendas (VGV) caiu de R$ 1,02 bilhão no primeiro trimestre do ano passado para R$ 664 milhões nos três primeiros meses deste ano, o que representa uma maior venda de unidades de baixo valor.

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Premiada

Fornecedora da montadora General Motors (GM), a Usiminas foi reconhecida pela marca automotiva pela quarta vez, A siderúrgica mineira foi destaque na categoria Industrialização/Confiança no 34th Supplier of the Year, realizado na terça-feira (19) no Texas. Este ano, 103 fornecedores de 14 países foram incluídos na lista do 34th Supplier of the Yar 2025. “Tenho muito orgulho de receber esse prêmio em nome de toda equipe Usiminas. Parabenizo a cada um e suas equipes pelo trabalho feito ao longo dos últimos anos com a GM. Esse reconhecimento reforça nosso compromisso com cada um de nossos clientes”, disse Miguel Homes, vice-presidente Comercial e representante da Usiminas na premiação.

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