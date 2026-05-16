Sistema Elétrico em Minas tem projeto de R$ 1,98 bilhão

Maior empresa de energia renovável do Hemisfério Sul, a Axia Energia executa um plano de investimentos de R$ 1,979 bilhão para reforçar, executar melhorias e ampliação de grande porte em suas subestações em Minas Gerais até 2030. Responsável por 17% da capacidade de geração de energia elétrica nacional e 37% do total de linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN), a Axia teve o plano, que inclui ativos de transmissão, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em expansão, a empresa está investindo R$ 542,27 milhões na subestação Nova Ponte 3, com obras em andamento, e outros R$ 282,82 milhões serão aplicados em aperfeiçoamentos no fator de potência e regulação de tensão na subestação Paracatu 4. A conclusão dessas obras, segundo a Axia, vão adicionar receita anual permitida de R$ 43,64 milhões e R$ 24,04 milhões, respectivamente. A ampliação das duas subestações foram arrematadas no lote 6 se somam aos R$ 786,62 milhões que a empresa está investindo desde 2025 na expansão da linha de transmissão entre as subestações de Janaúba 6, no município de mesmo nome, e Presidente Juscelino, em Pirapora, com 293 quilômetros de extensão e previsão de conclusão em 2028. “As melhorias realizadas nos ativos de transmissão de Minas Gerais, reafirmam o compromisso da Axia Energia em entregar projetos com excelência que promovam a eficiência e que continuem contribuindo para o aumento da nossa matriz energética renovável”, afirma o vice-presidente de Engenharia e Expansão da Axia Energia, Robson Campos. Além da expansão, a empresa investe R$ 236,70 milhões na subestação Poços de Caldas. A subestação tem papel estratégico no sistema elétrico brasileiro, conectada a 19 linhas de transmissão e interligação.

Repasses

As aprovações de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para projetos em Minas Gerais chegaram a R$ 4,75 bilhões de janeiro a março deste ano, com crescimento de 8,5% sobre igual período de 2025, quando foram liberados R$ 4,38 bilhões. No primeiro trimestre deste ano, Minas recebeu cerca de 27% dos recursos liberados pelo BNDES para a Região Sudeste, que somaram R$ 17,75 bilhões. Segundo o banco, os recursos beneficiaram todos os setores da economia, com destaque para a agropecuária, que teve liberados R$ 1,68 bilhão no primeiro trimestre deste ano, com projetos de infraestrutura recebendo R$ 1,63 bilhão, comércio e serviços com R$ 963,3 milhões e as indústrias com crédito de R$ 472,4 milhões. Em relação ao porte dos tomadores de crédito, as micro e pequenas empresas tiveram R$ 3,44 bilhões do total aprovado pelo banco, valor 89,9% superior a 2025 (R$ 1,81 bilhão).

Aniversariante

Com um faturamento de mais de R$ 65 milhões em 2025, o que representa um crescimento de 18% em relação ao ano anterior, a mineira Alcatel chega em 2026 aos 30 anos de operação, colhendo os resultados de um planejamento estratégico iniciado em 2023 em parceria com a Fundação Dom Cabral. “O projeto (com a Dom Cabral) envolveu um aporte de R$ 20 milhões destinados ao desenvolvimento de produtos, gestão de pessoas e estruturação de alianças comerciais com players como Genesys, Alcatel Lucent e AudioCodes. A iniciativa também possibilitou a abertura de novas frentes de cooperação com AWS, Huawei e Khomp”, diz a Alcatel em nota. Com mais de mil clientes em todo o país, a Alcatel conta com 150 colaboradores diretos e 400 indiretos. “Chegar aos 30 anos com um crescimento acima da média é a prova da nossa agilidade e do foco na excelência técnica. Nossa história começou em um cenário muito diferente, mas mantivemos a atenção na inovação para garantir que nossos clientes tenham sempre o que há de mais moderno em conectividade e segurança”, afirma Sérgio Lima, CEO da Alcatel.

Estatais MG

As estatais mineiras alavancaram os investimentos no estado no primeiro trimestre deste ano, com apenas a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) investiram

R$ 2,195 bilhões em projetos nos serviços de água e energia. Segundo a Copasa, que consolidou investimentos de R$ 695 milhões, incluindo capitalizações, os aportes representam aumento de 28,6% sobre igual período do ano passado. Com expansão de mais de 22% sobre os três primeiros meses de 2025, a Cemig fechou o período de janeiro a março deste ano com investimentos de R$ 1,5 bilhão. Principal foco do plano da companhia, o segmento de distribuição concentrou

R$ 1,28 bilhão no período. Já a Copasa destinou R$ 391,1 milhões a sistemas de abastecimento de água e R$ 184,3 milhões a sistemas de esgotamento sanitário.

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Treinamento

Com uma área de 365 metros quadrados, o Centro de Treinamento e Showroom da Daikin em Belo Horizonte recebeu investimentos de R$ 3 milhões e foi aberto na primeira semana de maio, no Falls Shopping, no Bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte. A meta é capacitar mil técnicos em sistema de ar-condicionado na região. “A expectativa da Daikin é que a iniciativa contribua para elevar o nível técnico da mão de obra em Minas Gerais, com fácil acesso na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ampliando o acesso a práticas mais modernas de instalação, manutenção e eficiência energética”, diz a empresa em nota. Os cursos, com valores entre R$ 100 e R$ 300, devem impulsionar a formação de novos técnicos, além de preparar os instaladores para trabalhar com os equipamentos da marca, líder global em climatização. O Centro de Treinamento é o primeiro da Daikin no Brasil.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.