Setor de seguros inicia ano crescendo 2,3% em Minas

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

O ano de 2026 começou aquecido para o setor de seguros em Minas Gerais. Apenas em janeiro, o mercado de seguros arrecadou R$ 3,3 bilhões no estado, com alta de 2,3%, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O resultado, que representa cerca de 10% da arrecadação total do setor no país, que foi da ordem de R$ 36 bilhões em janeiro, com crescimento de 0,51% sobre janeiro de 2025, “evidencia a capacidade do setor de gerar liquidez e proteger ativosno estado”.

Segundo a CNseg, o pagamento de indenizações somou R$ 12,4 milhões em janeiro deste ano em Minas. Outro destaque foi o fato de o ramo habitacional ter registrado crescimento de 21,9% na arrecadação, alcançando R$ 55,7 milhões. O resultado mostra uma maior conscientização dos mineiros em relação à importância da proteção securitária, num momento de desaceleração da atividade econômica e de pressão sobre a renda das famílias, com o aumento do endividamento. Para o diretor do Sindicato das Seguradoras de Minas Gerais, Edilon Mesquita, a leitura do mercado é de que a combinação entre expansão da arrecadação e comportamento mais controlado das indenizações reforça a solidez do setor no estado. “Esse equilíbrio contribui para um ambiente mais estável, permitindo ajustes técnicos mais sustentáveis e garantindo a continuidade da proteção às famílias e do financiamento habitacional”, conclui Edilon.

Empreendedoras

As empreendedoras mineiras estão recorrendo mais às linhas de crédito do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Segundo o banco de fomento, apenas em março, mês das mulheres, as liberações de recursos para empresárias mineiras à frente de pequenos negócios dobraram este ano, chegando a R$ 22,6 milhões. No mesmo período do ano passado, foram liberados R$ 11,3 milhões. O banco informa ainda que o número de empreendedoras atendidas e o ticket médio também foram maiores: 266 pequenas empresárias, 60% mais que em 2025. Elas contrataram, em média, R$ 85 mil em crédito, contra R$ 68 mil no ano passado. Detalhe: em março, o BDMG ativa linhas de crédito exclusivas para as mulheres. “Essas empreendedoras são importantes agentes na geração de empregos e renda no Estado. Ao ofertarmos um crédito acessível, fortalecemos os projetos e negócios dessas mineiras”, afirma o presidente do BDMG, Gabriel Viégas Neto.

Em duas rodas

Com investimento inicial da ordem de R$ 3 milhões, a Moto Morini, marca italiana de motocicletas premium, vai abrir sua primeira concessionária em Belo Horizonte. A loja, que passa a integrar a rede de oito revendas no Brasil, é a primeira da marca a ser inaugurada este ano. “Minas Gerais reúne um público apaixonado por motos e possui grande relevância econômica. Estar presente em Belo Horizonte representa um passo importante para ampliar a presença da Moto Morini no Brasil”, diz o presidente da operação brasileira da marca italiana, Fabricio Morini, O objetivo da expansão é conquistar 15% de participação no segmento de motocicletas entre 600 e 700 cilindradas até 2026. No horizonte estratégico da empresa está a meta de atingir faturamento anual de R$ 300 milhões no país até 2030. A concessionária em Belo Horizonte, na avenida Barão Homem de Melo, será operada pelo Grupo Automax.

Cancelados

Com os juros altos, os consórcios voltaram a ser uma opção para a aquisição de bens de maior valor. Mas nem tudo é só expansão. Minas Gerais se consolidou como o terceiro maior mercado de venda de consórcios cancelados, quando o participante desiste ou para de pagar as parcelas (geralmente após três meses), segundo levantamento da Concash, fintech do grupo BTG Pactual especializada na compra desse tipo de ativo. A fintech é uma opção para os compradores de consórcios que tiveram a opção cancelada e querem recuperar os recursos pagos antes do cancelamento. A Concash já antecipou mais de

R$ 700 milhões em direitos creditórios e atendeu mais de 50 mil clientes em todo o Brasil. “Nosso foco é oferecer ao cliente uma forma segura, simples e ágil de vender sua cota. Muitas pessoas ainda não sabem que esse valor pode ser recuperado por processo digital e pagamento direto”, afirma Antônio Basto, CFO da Concash.

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Nova academia

A rede de academias Silva Gym, conhecida como a academia das estrelas, vai abrir unidade no Vale do Sereno, em Nova Lima. A instalação da loja vai demandar investimentos de R$ 7 milhões em equipamentos e infraestrutura e deve ser inaugurada em agosto deste ano. A aposta da academia é na exclusividade e no acompanhamento ativo dos professores, com no máximo três alunos para cada personal trainer. No espaço de 1.142 m² que está sendo erguido no Vale do Sereno, área nobre da cidade, também haverá um clube de saúde, spinning, estação de esteira para cardio, sala de musculação e um exclusivíssimo café. Com o projeto em Nova Lima ainda em andamento, os sócios já deram início ao plano de chegar a 10 unidades instaladas até 2028, com investimentos de R$ 70 milhões. “Estamos confiantes no sucesso da academia, justamente porque ela traz propostas inovadoras. Aliamos a isso o fato de que Minas está entre os mercados mais importantes do setor”, diz Tulio Cária, um dos sócios da Silva Gym.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.