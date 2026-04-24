Preparem-se, o preço da energia vai aumentar acima da inflação

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Os consumidores brasileiros devem se preparar para o aumento das tarifas de energia este ano. Um exemplo foram os reajustes tarifários aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica nesta semana, com aumentos entre 5,4% e 12,13% para oito distribuidoras de energia que operam em nove estados e atendem a cerca de 50 milhões de consumidores. Em média, nos cálculos da Aneel, o reajuste será de 8%, praticamente o dobro da inflação prevista para este ano. E isso, mesmo com os reservatórios das usinas hidrelétricas praticamente recuperando volume ao fim do período chuvoso.

No Sudeste/Centro-Oeste, que respondem por cerca de 67%, com os principais reservatórios do sistema, como Furnas – 17,12% do sistema – com 63,61% da capacidade e Emborcação (10,69%) com 62,14% da sua capacidade. E há ainda o caso de Três Marias, usina de cabeceira do Rio São Francisco, com 101% da sua capacidade, ou seja, está vertendo água. Nos outros sistemas, a situação é mais crítica apenas no Sul, com 29,77%. No Nordeste as hidrelétricas estão com 956,15% e os do Norte, com 97,30%. A situação é segura do ponto de vista de abastecimento, mas como o Operador Nacional do Sistema (ONS) vem administrando o suprimento da carga de forma a preservar o volume de água nas usinas.



Com isso, é bastante provável que as térmicas voltem a ser acionadas a partir da metade do período seco, com as bandeiras tarifárias voltando a elevar as contas a partir de junho ou julho. E não são apenas as bandeiras que estão no radar. Um estudo recente da TR Soluções, o Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP) deve trazer um impacto severo ao bolso do consumidor, com as indústrias eletrointensivas na linha de frente do prejuízo.



Os números são, para dizer o mínimo, superlativos. O Encargo de Potência para Reserva de Capacidade (ERCAP) deve saltar dos atuais R$ 7/MWh para R$ 78/MWh até 2032, com impacto de 8,4%. Estamos falando de um aumento de 11 vezes em menos de uma década. O impacto não é democrático. Como o custo é rateado de acordo com o perfil de consumo e tensão de conexão, quem move a engrenagem pesada do país sentirá o golpe com mais força. Enquanto o consumidor residencial terá um acréscimo médio de 7,5% em 2032, as grandes indústrias enfrentarão uma alta de 13,5%.



E o calendário pesa contra os consumidores. Desde 2012 o planejamento oficial do setor previa a necessidade de contratação de potência (forma flexível de operação de acordo com a demanda) já em 2012. No entanto, os leilões só ocorreram a partir de 2012, em meio a uma crise hídrica. Para o diretor da TR Soluções, Helder Souza, essa demora forçou o país a contratar suprimento no limite da criticidade. O resultado é um "prêmio de risco" embutido nos contratos que reflete a urgência da situação.



Para o diretor da TR Soluções, empresa especializada em tarifas de energia, o modelo atual, dependente quase exclusivamente de térmicas para garantir a estabilidade do sistema, está exaurido do ponto de vista econômico para o consumidor. Helder Souza avalia que é preciso modernizar os sinais de preço, para que o preço da energia reflita a realidade do sistema em tempo real, e criar mecanismos para que o grande consumidor seja remunerado para deslocar seu consumo para fora dos horários de pico de demanda.



“A modernização dos sinais de preços e a estruturação de mecanismos mais robustos de resposta da demanda são inadiáveis, para que o próprio consumidor tenha incentivos econômicos adequados para achatar o seu consumo na ponta”, afirma Souza. E a necessidade dessas medidas é imediata, para evitar que o encarecimento do custo da energia afete a competitividade das indústrias brasileiras e pese sobre o bolso dos consumidores brasileiros, cada vez mais sobrecarregados por custos do setor.

R$ 37 bilhões

É a receita bruta do mercado de apostas no Brasil em 2025, seguno o estudo “Análise do Mercado de Bets no Brasil”. Mais de 25 milhões de pessoas fazem aposta em pelo menos uma das 79 empresas autorizadas

Engenheiros

Uma solenidade em Nova York ontem e hoje acende o alerta para o Brasil. O IEEE, que reúne engenheiros de todo o mundo, faz a entrega anual da sua Medalha de Honra IEEE. Maior organização técnico-científica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade, o IEEE vai entregar sua maior honraria para uma única latino-americana, Mariana Costa Checa, do Peru. Não há nenhum brasileiro entre os laureados deste ano.

Cargas aéreas

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O transporte aéreo brasileiro está voando na expansão do e-commerce. A Latam Cargo Brasil registrou crescimento de 17,% no volume transportado na Semana do Consumidor de 2026 em relação ao ano passado. O que representou 393 toneladas adicionais no período deste ano. “Estamos ampliando nossa capacidade e eficiência para acompanhar o crescimento do e-commerce”, afia o diretor da Latam Cargo, Otávio Meneguete.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.