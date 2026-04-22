Veja 4 tipos de energia limpa que estão crescendo no Brasil

Diferentemente de combustíveis fósseis, as energias limpas são aquelas que não emitem gases nocivos na atmosfera, como gás carbônico, um dos vilões do efeito estufa, além de serem renováveis e não poluentes.

Além do crescimento acelerado da energia solar no Brasil, existem outras fontes renováveis ganham força e se mostram essenciais para complementar a matriz energética nacional. Elas aproveitam o potencial de recursos naturais do Brasil de maneira sustentável e eficiente.

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Fontes que diversificam a energia no Brasil

Energia eólica: o país possui um grande potencial eólico. Concentrada principalmente nas regiões Nordeste e Sul devido às condições geográficas favoráveis, a energia eólica se destaca pela competitividade e pelo baixo impacto ambiental durante a operação. A instalação de novos parques continua em ritmo acelerado, consolidando essa modalidade como um pilar da transição energética.

Biomassa: essa fonte utiliza matéria orgânica para gerar eletricidade, como o bagaço da cana-de-açúcar, resíduos agrícolas e florestais. Uma de suas principais vantagens é a capacidade de gerar energia de forma contínua, sem depender de condições climáticas como o sol ou o vento. Isso a torna uma boa opção para garantir a segurança do fornecimento elétrico, especialmente durante os períodos de maior demanda.

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs): enquanto as grandes usinas hidrelétricas formam a base histórica da energia no Brasil, as PCHs surgem como uma alternativa de menor impacto ambiental. Essas usinas de pequeno porte aproveitam o fluxo de rios sem a necessidade de construir grandes reservatórios, o que reduz os efeitos sobre a fauna e a flora locais. Elas são ideais para abastecer comunidades e indústrias em regiões mais afastadas.

Biogás: produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos em aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto e propriedades rurais, o biogás é uma solução duplamente vantajosa. Além de gerar eletricidade e calor, ele contribui para a gestão de resíduos e reduz a emissão de gases de efeito estufa. O potencial de crescimento do biogás é enorme, principalmente no setor do agronegócio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata