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ENERGIA RENOVÁVEL

Veja 4 tipos de energia limpa que estão crescendo no Brasil

Da força dos ventos à biomassa; conheça outras fontes de energia renovável que ajudam a diversificar a matriz energética do país de forma sustentável

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
22/04/2026 15:19 - atualizado em 22/04/2026 15:20

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Além da solar: 4 tipos de energia limpa que estão crescendo no Brasil
Entenda o papel das energias limpas e renováveis na matriz energética do Brasil crédito: Shutterstock

Diferentemente de combustíveis fósseis, as energias limpas são aquelas que não emitem gases nocivos na atmosfera, como gás carbônico, um dos vilões do efeito estufa, além de serem renováveis e não poluentes.

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Além do crescimento acelerado da energia solar no Brasil, existem outras fontes renováveis ganham força e se mostram essenciais para complementar a matriz energética nacional. Elas aproveitam o potencial de recursos naturais do Brasil de maneira sustentável e eficiente.

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Fontes que diversificam a energia no Brasil

Energia eólica: o país possui um grande potencial eólico. Concentrada principalmente nas regiões Nordeste e Sul devido às condições geográficas favoráveis, a energia eólica se destaca pela competitividade e pelo baixo impacto ambiental durante a operação. A instalação de novos parques continua em ritmo acelerado, consolidando essa modalidade como um pilar da transição energética.

Biomassa: essa fonte utiliza matéria orgânica para gerar eletricidade, como o bagaço da cana-de-açúcar, resíduos agrícolas e florestais. Uma de suas principais vantagens é a capacidade de gerar energia de forma contínua, sem depender de condições climáticas como o sol ou o vento. Isso a torna uma boa opção para garantir a segurança do fornecimento elétrico, especialmente durante os períodos de maior demanda.

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs): enquanto as grandes usinas hidrelétricas formam a base histórica da energia no Brasil, as PCHs surgem como uma alternativa de menor impacto ambiental. Essas usinas de pequeno porte aproveitam o fluxo de rios sem a necessidade de construir grandes reservatórios, o que reduz os efeitos sobre a fauna e a flora locais. Elas são ideais para abastecer comunidades e indústrias em regiões mais afastadas.

Biogás: produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos em aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto e propriedades rurais, o biogás é uma solução duplamente vantajosa. Além de gerar eletricidade e calor, ele contribui para a gestão de resíduos e reduz a emissão de gases de efeito estufa. O potencial de crescimento do biogás é enorme, principalmente no setor do agronegócio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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