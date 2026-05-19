A Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) será adquirida pelo Shibaura Machine Group para formar uma nova organização de máquinas-ferramenta de ultraprecisão

A MOORE NANOTECHNOLOGY SYSTEMS (“Nanotech”) anunciou hoje que será adquirida por uma afiliada da SHIBAURA MACHINE CO. LTD., fabricante de máquinas-ferramenta industriais com sede no Japão.

Fundada há quase 30 anos por Len Chaloux e Newman Marsilius III como uma subsidiária independente da Moore Tool Company, Inc., a Nanotech tornou-se líder global no projeto, desenvolvimento e fabricação de máquinas-ferramenta de ultraprecisão de última geração e processos associados para a produção de componentes ópticos e reflexivos avançados.

“À medida que os mercados mundiais continuam a se desenvolver, encontrar as parcerias estratégicas certas é essencial”, disse Mark Boomgarden, presidente e CEO da Nanotech. “A parceria com a Shibaura nos permite combinar as verdadeiras competências de ambas as organizações sob uma única equipe de gestão, proporcionando às duas empresas a capacidade de ampliar recursos e investir em escala global como nunca.”

O coproprietário Newman Marsilius IV compartilhou: “A Moore Nanotechnology Systems cresceu a um ponto em que a parceria com uma líder do setor, como a Shibaura, estava estrategicamente alinhada com a visão do nosso conselho. Essa foi uma decisão consciente para garantir o sucesso a longo prazo e o legado de tudo o que construímos juntos ao longo das últimas três décadas.” Newman continuou: “Por meio de nossos recursos combinados, a Nanotech continuará acelerando sua próxima fase de desenvolvimento de tecnologia e produtos, atendendo nossos inúmeros clientes em todo o mundo.”

A Shibaura Machine é uma empresa de capital aberto com sede no Japão. Como líder reconhecida e respeitada no setor de tecnologia de precisão, ela possui um profundo compromisso com a cultura, a inovação e a qualidade. Sakamoto Shigetomo, presidente da Shibaura Machine, afirmou: “A aquisição da Nanotech criará uma empresa mais competitiva no setor global de ultraprecisão. Trata-se de combinar os pontos fortes complementares de nossos negócios principais para fornecer produtos e tecnologias de ponta aos nossos clientes.” Ao se unir à Shibaura, a Nanotech obtém acesso a maiores recursos, escala e investimentos de longo prazo para acelerar seu crescimento, alcançando mais clientes e criando novas oportunidades para seus funcionários.

A transação deverá ser concluída em alguns meses, sujeita à obtenção das aprovações regulatórias e ao cumprimento de outras condições específicas.

A Houlihan Lokey atuou como consultora financeira exclusiva e a DLA Piper como assessora jurídica da Nanotech. A TrueNorth Capital Partners atuou como consultora financeira exclusiva e a Covington & Burling e a Anderson Mori & Tomotsune como assessoras jurídicas da Shibaura. Outros termos da transação não foram divulgados.

Sobre Shibaura Machine Group

A SHIBAURA MACHINE CO., LTD. é uma fabricante de máquinas industriais fundada em 1938 como fabricante de máquinas-ferramenta. A empresa continua a fornecer uma ampla variedade de produtos em resposta às mudanças do mercado e atualmente desenvolve seus negócios em três segmentos, tendo as máquinas de moldagem como seu principal produto. A unidade de negócios de Máquinas Industriais para Metal e Plástico oferece máquinas de moldagem por injeção, máquinas de fundição sob pressão e máquinas de extrusão; a unidade de negócios de Máquinas-Ferramenta oferece máquinas-ferramenta e máquinas-ferramenta de alta precisão; e a unidade de negócios de Sistemas de Controle oferece soluções de engenharia, robôs industriais e sistemas de controle eletrônico.

Sobre a Moore Nanotechnology Systems

A Moore Nanotechnology Systems foi fundada em Keene, NH, em 1997, como uma subsidiária independente da Moore Tool Company. Eles são líderes globais no projeto, desenvolvimento e fabricação de máquinas-ferramenta de ultraprecisão de última geração e processos associados (torneamento de diamante de ponto único, micromecanização, microretificação e moldagem por compressão de vidro) para a produção de componentes ópticos avançados nos setores de eletrônicos de consumo, defesa, aeroespacial, iluminação, médico e automotivo. Mantêm uma base instalada de mais de 1.000 sistemas de usinagem de ultraprecisão em mais de 30 países ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260518081144/pt/

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Contato para a Imprensa: cmarsilius@nanotechsys.com