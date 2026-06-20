Outra privatização mineira no dia da venda da Copasa

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Com diferença de poucas horas, enquanto o governo mineiro celebra a concretização da venda das ações da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) por R$ 8,3 bilhões, na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), a Prefeitura de Andradas realizou no mesmo local o leilão para a venda da concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto do município do Sul de Minas. No certame realizado dia 16 na B3, o Consórcio Serra da Mantiqueira saiu vencedor com uma oferta de R$ 44 milhões, o que representou um ágio de 133,35% sobre a outorga mínima prevista no edital. Com um investimento de R$ 209,3 milhões ao longo da concessão de 30 anos. Segundo a prefeitura, a nova gestão do serviço deve beneficiar cerca de 42 mil moradores. O Consórcio Mantiqueira, formado pelas empresas Infrainvest Participações S.A, Águas de Valência do Brasil Ltda e Senha Engenharia e Urbanismo S.S, será responsável pela implantação, operação e gestão, realização de investimentos para a expansão e modernização dos sistema de água e esgoto, com base nas metas de universalização do Marco Legal do Saneamento. “Estamos falando de uma oportunidade de viabilizar mais de R$ 200 milhões em investimentos para Andradas, com melhorias que beneficiarão as famílias de hoje e as futuras gerações”, disse a prefeita de Andradas, Margot Pioli, que bate o martelo no pregão da B3.



Made in Minas

O aumento das exportações mineiras está ampliando a busca por certificações de origem, que se tornam um fator diferencial para as empresas no mercado internacional. No ano passado, o Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) emitiu 46.335 Certificados de Origem (Cos), o que representou um crescimento de 39% em relação a 2024, ou 13.125 documentos a mais. "O crescimento das emissões reflete o aumento das exportações realizadas pelas empresas e reforça a relevância do Certificado de Origem para o comércio internacional. Em diversos acordos comerciais, o benefício tarifário somente é concedido quando a mercadoria está acompanhada do certificado”, observa a coordenadora de Certificação Internacional do CIN, Priscila Ferreira. Ela acrescenta que o aumento das emissões demonstra o dinamismo das exportações e a crescente utilização dos mecanismos que favorecem a competitividade internacional

das empresas.



Alô, alô, Iturama!

A Algar, empresa de TI e Telecom do Grupo Algar, e a Usina Coruripe anunciaram um investimento de R$ 3,7 milhões para ampliar a rede 4G de telefonia na área rural, com a cobertura de 69.800 hectares na região de Iturama, no Triângulo Mineiro. O projeto de implementação inclui a modernização de sete Estações Rádio Base (ERBs) para a tecnologia 4G na faixa de 700MHz, que oferece maior alcance e qualidade de sinal, além da construção de cinco novos sites para ampliar a cobertura da rede, beneficiando a operação da usina e cerca de 120 mil pessoas das comunidades rurais. “Com a conectividade 4G da Algar, agilizamos em até cinco dias a análise de dados, o que nos permite tomar decisões em tempo real e impulsionar nossa produtividade. A viabilidade do projeto, sem impacto em nosso caixa, foi um fator decisivo e demonstra o caráter inovador da parceria”, afirma Ledir Malaquias, gerente de TI da Usina Coruripe.



Bem temperado

Com o crescimento das redes supermercadistas mineiras, a fabricante de temperos e molhos Temperatta está investindo R$ 6 milhões para elevar entre 60% e 70% sua capacidade de produção, hoje de mais de meio milhão de caixas de produto por ano. De acordo com a empresa, o aporte será feito na produção e nos serviços integrados – venda, logística, merchandising e promoção – cobrindo todo o território onde atua. Com operação totalmente própria e uma equipe de 180 profissionais dedicados à operação.” O diferencial competitivo da empresa é sua operação 100% própria: enquanto grandes redes lidam com até 400 fornecedores terceirizados, a Temperatta controla toda a cadeia”. “O mais barato que temos hoje é o produto. Mas o diferencial está no serviço de extrema qualidade que entregamos ao supermercadista, abrangendo 100% do nosso território comercialr”, afirma Fernando Seabra, CEO da Temperatta.

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Oportunidade

Os profissionais especializados que buscam atuar na estruturação de projetos estratégicos de infraestrutura, concessões e projetos de Parceria Público Privada (PPP) contam a partir deste mês com um cadastro de serviços como estudos de demanda, engenharia, arquitetura, modelagem econômico-financeira, análise jurídica e estudos socioambientais. O escopo do cadastro integra o Banco de Consultores Qualificados, lançado este mês pela Codemge Segundo a companhia, havia antes bancos abertos para os setores de transporte, infraestrutura hospitalar e saúde. A expectativa, segundo a Codemge, é a de que surjam novas frentes em áreas como educação, mobilidade, rodovias, habitação, saneamento, resíduos urbanos e parques. “A proposta é formar uma base técnica qualificada para apoiar projetos estratégicos conduzidos pela companhia”, diz a Codemge em nota.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.