Novo contrato com a Copasa vai melhorar serviços em BH, diz Damião
Prefeito destacou novas obrigações da Copasa, cobrou melhorias na prestação dos serviços e elogiou ações de despoluição da Pampulha
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Segundo Damião, o novo contrato readequa as obrigações da Copasa e estabelece compromissos para melhorar a prestação dos serviços em Belo Horizonte.
“Tudo foi readequado e a Copasa tem um compromisso com Belo Horizonte, um contrato a cumprir que muda, e muito, a qualidade do serviço que ela presta na cidade”, afirmou. Segundo ele, o acordo prevê diversas etapas e mudanças na forma de execução dos serviços, especialmente em intervenções realizadas nas vias da cidade.
“Por exemplo, os recapeamentos. É inadmissível a gente continuar como era. Fazemos o recapeamento em uma avenida, passam quatro dias e a Copasa vai lá e faz um corte na rua. Isso não vai mais acontecer.”
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Ao comentar a situação da Lagoa da Pampulha, Damião relembrou que o cartão-postal da capital está no nível 3 de tratamento e afirmou que parte das críticas da população decorre de uma percepção equivocada sobre as causas da poluição e do mau cheiro registrados na região. Segundo ele, o problema está relacionado ao esgoto proveniente de uma barragem próxima ao aeroporto, e não ao espelho d'água em si.
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“As pessoas pensam muito que a poluição vem do Sarandi, por exemplo, mas não é só isso. O que polui a Pampulha são os esgotos que são jogados às margens da lagoa, e isso a Copasa está fazendo todo um trabalho e, neste novo contrato, ela tem que entregar 100%. E tem nos entregado, uma Pampulha sem odor. Eu tenho que agradecer a eles”, concluiu.