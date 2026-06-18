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SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Novo contrato com a Copasa vai melhorar serviços em BH, diz Damião

Prefeito destacou novas obrigações da Copasa, cobrou melhorias na prestação dos serviços e elogiou ações de despoluição da Pampulha

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
18/06/2026 20:54

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Damião anunciou uma série de medidas voltadas ao meio ambiente de Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (18/6)
Damião anunciou uma série de medidas voltadas ao meio ambiente de Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (18/6) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press
 
O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), defendeu o novo acordo firmado feito em março entre a prefeitura e a Copasa, que prevê a manutenção da parceria até 2073, durante evento da Semana do Meio Ambiente realizado no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na Região Central da capital.
“Hoje nós temos uma relação muito boa com a Copasa. Só que a entrega dos serviços ainda não é aquilo que queremos. Nesse novo contrato, tudo foi readequado”, disse.

 

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Segundo Damião, o novo contrato readequa as obrigações da Copasa e estabelece compromissos para melhorar a prestação dos serviços em Belo Horizonte.

“Tudo foi readequado e a Copasa tem um compromisso com Belo Horizonte, um contrato a cumprir que muda, e muito, a qualidade do serviço que ela presta na cidade”, afirmou. Segundo ele, o acordo prevê diversas etapas e mudanças na forma de execução dos serviços, especialmente em intervenções realizadas nas vias da cidade.

“Por exemplo, os recapeamentos. É inadmissível a gente continuar como era. Fazemos o recapeamento em uma avenida, passam quatro dias e a Copasa vai lá e faz um corte na rua. Isso não vai mais acontecer.”

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Ao comentar a situação da Lagoa da Pampulha, Damião relembrou que o cartão-postal da capital está no nível 3 de tratamento e afirmou que parte das críticas da população decorre de uma percepção equivocada sobre as causas da poluição e do mau cheiro registrados na região. Segundo ele, o problema está relacionado ao esgoto proveniente de uma barragem próxima ao aeroporto, e não ao espelho d'água em si.

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“As pessoas pensam muito que a poluição vem do Sarandi, por exemplo, mas não é só isso. O que polui a Pampulha são os esgotos que são jogados às margens da lagoa, e isso a Copasa está fazendo todo um trabalho e, neste novo contrato, ela tem que entregar 100%. E tem nos entregado, uma Pampulha sem odor. Eu tenho que agradecer a eles”, concluiu.

 

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