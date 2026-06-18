Damião prevê plantio em substituição às árvores sujeitas a queda

O prefeito Álvaro Damião (União) anunciou nesta quinta-feira (18/6) um pacote de medidas ambientais durante evento da Semana do Meio Ambiente, no Parque Municipal, no Centro de Belo Horizonte (BH). O mandatário afirmou que o município vai mapear e substituir árvores que apresentem riscos de queda na cidade para impedir possíveis acidentes. Chamada de Refloresta BH, o pacote prevê o plantio diário de cerca de 130 árvores na capital mineira.

“A árvore tem vida e ela vai embora. Por isso, muitas árvores em BH têm de ser substituídas para evitar que no momento das chuvas elas venham a cair”, indica. “Estamos identificando quais são essas árvores e obviamente plantando outras árvores. Não vamos tirar uma árvore do chão sem plantar duas, três ou quatro ", destaca Damião.

As ações de replantio de árvores no município foram enfatizadas pelo prefeito, que relembrou a certificação recebida. “(O plantios) fez com que Belo Horizonte recebesse pelo terceiro ano consecutivo o título de cidade árvore do mundo pela Organizações das Nações Unidas (ONU). Isso mostra que BH está no caminho certo.”

A premiação mencionada pelo prefeito é uma iniciativa da ONU com a Arbor Day Foudantion, que premia cidades comprometidas com a gestão sustentável.

O mandatário comentou sobre o acordo assinado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que prevê a construção de áreas verdes pelo município. “Temos um acordo assinado com o BNDES e que prevê a repaginação de Belo Horizonte. Vamos criar jardins de inverno em muitas áreas concretadas pela cidade”, finaliza Damião.

A prefeitura anunciou a contratação de um serviço de plantio e manutenção de mudas. A licitação para a seleção da empresa será feita por meio de pregão eletrônico lançado durante o evento realizado nesta manhã. O serviço inclui a aquisição, fornecimento, transporte, plantio e manutenção de mudas arbóreas em áreas públicas em toda a cidade. Até o momento, mais de R$ 2 milhões foram destinados à aquisição, fornecimento, transporte, plantio e manutenção de mudas arbóreas em áreas públicas.



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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima