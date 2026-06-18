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SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Damião prevê plantio em substituição às árvores sujeitas a queda

A afirmação foi dita pelo prefeito de Belo Horizonte em evento no Parque Municipal, no início da manhã desta quinta-feira (18/6)

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Rafael Silva*
Leandro Couri
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Rafael Silva*
Repórter
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
18/06/2026 16:33 - atualizado em 18/06/2026 18:36

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Prefeito plantou árvores em cerimônia simbólica da Semana do Meio Ambiente na manhã desta quinta-feira (18/6)

O prefeito Álvaro Damião (União) anunciou nesta quinta-feira (18/6) um pacote de medidas ambientais durante evento da Semana do Meio Ambiente, no Parque Municipal, no Centro de Belo Horizonte (BH). O mandatário afirmou que o município vai mapear e substituir árvores que apresentem riscos de queda na cidade para impedir possíveis acidentes. Chamada de Refloresta BH, o pacote prevê o plantio diário de cerca de 130 árvores na capital mineira.  

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“A árvore tem vida e ela vai embora. Por isso, muitas árvores em BH têm de ser substituídas para evitar que no momento das chuvas elas venham a cair”, indica. “Estamos identificando quais são essas árvores e obviamente plantando outras árvores. Não vamos tirar uma árvore do chão sem plantar duas, três ou quatro ", destaca Damião. 

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As ações de replantio de árvores no município foram enfatizadas pelo prefeito, que relembrou a certificação recebida. “(O plantios) fez com que Belo Horizonte recebesse pelo terceiro ano consecutivo o título de cidade árvore do mundo pela Organizações das Nações Unidas (ONU). Isso mostra que BH está no caminho certo.”

A premiação mencionada pelo prefeito é uma iniciativa da ONU com a Arbor Day Foudantion, que premia cidades comprometidas com a gestão sustentável.  

O mandatário comentou sobre o acordo assinado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que prevê a construção de áreas verdes pelo município. “Temos um acordo assinado com o BNDES e que prevê a repaginação de Belo Horizonte. Vamos criar jardins de inverno em muitas áreas concretadas pela cidade”, finaliza Damião.

A prefeitura anunciou a contratação de um serviço de plantio e manutenção de mudas. A licitação para a seleção da empresa será feita por meio de pregão eletrônico lançado durante o evento realizado nesta manhã.  O serviço inclui a aquisição, fornecimento, transporte, plantio e manutenção de mudas arbóreas em áreas públicas em toda a cidade. Até o momento, mais de R$ 2 milhões foram destinados à aquisição, fornecimento, transporte, plantio e manutenção de mudas arbóreas em áreas públicas.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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