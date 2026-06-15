PBH abre concurso para professores da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou o Edital nº 01/2026, que prevê a realização de concursos públicos para cargos de professor da rede municipal. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de sábado (13/6).

As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas exclusivamente pela internet, entre 21 de dezembro de 2026 e 19 de janeiro de 2027, em endereço eletrônico que será divulgado pela Secretaria Municipal de Educação.

Ao todo, serão oferecidas 112 vagas na Rede Municipal de Educação. Desse total, 36 são para Professor Municipal dos 1º e 2º ciclos, 16 para Professor de Educação Física, 12 para Geografia, 12 para Língua Estrangeira Moderna (Inglês) e 36 para Matemática.

A carga horária é de 22 horas e 30 minutos semanais, com remuneração de R$ 3.660,96, além de auxílio-alimentação diário de R$ 18,75.

A seleção será realizada em etapa única, com base no desempenho dos candidatos na Prova Nacional Docente (PND) 2026, que inclui provas objetiva e discursiva. A participação na PND é obrigatória para quem deseja concorrer às vagas. A inscrição para a prova deve ser feita diretamente junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para tomar posse, o candidato deverá cumprir os requisitos legais previstos no edital, entre eles ter, no mínimo, 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, possuir a habilitação exigida para o cargo e ser considerado apto em inspeção médica oficial.

O concurso reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos pretos e pardos. Informações, retificações e resultados serão divulgados no Diário Oficial do Município e no portal da Prefeitura de Belo Horizonte, na seção Oportunidades de Trabalho.

Nomeação

A PBH também publicou, no último sábado, a nomeação de 100 profissionais aprovados em concursos públicos municipais para atuar em diferentes áreas da administração. Desse total, 86 irão trabalhar na Rede Municipal de Educação.

As nomeações contemplam aprovados nos editais SMED nº 01/2021 e SMED nº 03/2023. Os convocados terão 20 dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após a publicação da nomeação, para apresentar a documentação exigida e tomar posse.

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Entre os profissionais nomeados estão: