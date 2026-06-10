BH: depois de 45 dias, professores da rede municipal encerram greve

Durante uma assembleia realizada nesta quarta-feira (10/6), os professores da rede municipal da capital mineira decidiram encerrar a greve. Iniciada em 27 de abril, a paralisação durou 45 dias. Por meio de nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede) informou que o fim da mobilização “é marcado por conquistas e parte do entendimento da categoria de voltar para as escolas para dialogar com a comunidade escolar”.

Ainda segundo o Sind-Rede, durante a assembleia desta quarta-feira, os docentes votaram o calendário escolar pós-greve e deliberaram sobre questões ligadas ao direito de reposição dos dias parados. A entidade informou que os parâmetros para a recomposição da carga horária já foram estabelecidos, mas que novas negociações poderão ocorrer após a retomada das aulas.

Esse era um dos impasses da categoria na negociação com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Outra questão que gerou discordância foi a remuneração referente aos dias de paralisação, que será paga à medida que ocorrer a reposição das aulas.

Outro ponto reivindicado pela categoria era a regulamentação das parcerias com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs): segundo o Sind-Rede, “ficou garantido que o trabalho docente e pedagógico será realizado exclusivamente por professores concursados” e “foi retirado do texto qualquer termo que atribuísse funções docentes às OSCs, mantendo a relação dessas organizações estritamente limitada ao apoio ao educando”.

Além da longa duração, a greve dos professores foi marcada por momentos de tensão. Na quarta-feira passada (3/6), docentes em greve ocuparam o prédio da Secretaria Municipal de Planejamento: um deles teria sido ferido durante uma ação da Guarda Municipal, o que a PBH nega.

O que diz a PBH?

Contatada pela reportagem, a PBH informou que “recebeu o comunicado sobre o encerramento da greve na tarde desta quarta-feira” e que “a expectativa é de que 100% das aulas estejam normalizadas a partir desta quinta-feira (11/6)”.

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De acordo com a PBH, “a reposição das aulas será tratada em agenda específica com o sindicato nos próximos dias”. O Executivo municipal afirmou ainda que “a maior parte das unidades escolares já havia retomado as atividades antes mesmo da assembleia realizada nesta quarta-feira”.