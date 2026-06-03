Assine
overlay
Início Gerais
GREVE na educação

Professores em greve ocupam prédio da Secretaria Municipal de Planejamento

Em novo desdobramento da paralisação dos docentes da rede municipal, edifício no Centro de BH é ocupado; greve entra em seu 38º dia

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
03/06/2026 13:44

compartilhe

SIGA
×
Greve dos professores da rede municipal de Belo Horizonte continua e chega ao 38º dia
Greve dos professores da rede municipal de Belo Horizonte continua nesta quarta-feira (3/6) e paralisação já dura mais de um mês crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

A greve dos professores da rede municipal de Belo Horizonte chegou ao 38º dia com novos desdobramentos. Em assembleia realizada nessa terça-feira (2/6), a categoria decidiu manter a paralisação e ocupar o prédio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, no Centro da capital mineira. A ocupação segue nesta quarta-feira (3/6).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um grupo de 17 professores se posicionou na terça-feira no hall de entrada do edifício por volta das 14h, mas acabou cercado por equipes da Guarda Municipal. Os manifestantes relatam ter permanecido impedidos, por horas, de beber água e de ir ao banheiro. Ao tentar pegar um copo de água por uma fresta na porta, por volta das 20h30, um dos docentes teria sido empurrado por um agente da força de segurança e batido a cabeça.

Leia Mais

O professor, identificado como Daniel Oliveira, inicialmente foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e, depois, encaminhado para atendimento em hospital. O Estado de Minas esteve no local da manifestação por volta das 22h, quando 16 docentes permaneciam no interior da secretaria. A reportagem também contou 13 agentes da Guarda Municipal no hall do edifício. Do lado de fora, havia um grupo maior de manifestantes e de agentes, além de seis viaturas, carro de som e algumas barracas.

Em nota divulgada nesta quarta-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte contesta a acusação de agressão. "A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte esclarece que não houve agressão por parte dos agentes. A Guarda reforça que atuou de forma preventiva e dentro da legalidade, reafirmando o seu compromisso com a segurança e a integridade de todos os presentes", afirma o texto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A nota ressalta ainda que "a Guarda segue acompanhando a manifestação e atua para assegurar a ordem, a preservação do patrimônio público e o direito à manifestação pacífica".

Tópicos relacionados:

educacao greve ocupacao pbh professores rede-municipal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay