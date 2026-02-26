Assine
overlay
Início Gerais
FUNCIONALISMO

Professores e servidores da rede estadual de educação entram em greve em MG

Em assembleia nesta quinta (26/2), trabalhadores decidiram paralisar as atividades alegando o não cumprimento do piso nacional pelo governo de Minas

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
26/02/2026 18:52 - atualizado em 26/02/2026 18:53

compartilhe

SIGA
x
Trabalhadores da educação decretam greve a partir de março
Trabalhadores da educação decretam greve a partir de março crédito: Maxwell Vilela/Sind-UTE/MG

Os trabalhadores estaduais da educação entram em greve a partir do próximo dia 4 de março. A decisão foi tomada em assembleia realizada nesta quinta-feira (26/2), no pátio da Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE/MG), a categoria reivindica um reajuste salarial de 41,83%, correspondente às perdas de 2019 a 2025 e a aplicação do reajuste previsto na portaria do Ministério da Educação, publicada mês passado, que estabelece o novo valor do piso salarial profissional nacional do magistério público, fixado em R$ 5.130,63.

A coordenadora-geral do Sind-UTE/MG, Denise Romano, disse que a decisão da categoria é uma forma de resistência na luta por melhores salários e condições de trabalho. “A partir do dia 4 de março, as escolas estaduais estarão fechadas. Professores e funcionários da educação pública estarão em greve por tempo indeterminado. Essa medida é necessária diante da grave defasagem salarial que reduziu nossos vencimentos em quase 42% ao longo dos últimos 8 anos”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Denise Romano disse ainda que de acordo com a legislação, todo trabalhador da educação tem direito ao reajuste anual, estipulado pelo MEC. “No entanto, em Minas Gerais, esse direito vem sendo sistematicamente desrespeitado, resultando em perdas salariais que comprometem a dignidade dos profissionais e a qualidade da educação oferecida aos estudantes”, criticou.

Tópicos relacionados:

educacao escolas-estaduais governo-zema greve piso piso-salarial professores rede-estadual

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay