Pesquisa revela diminuição de motivação entre professores

Em pleno mês em que se comemora o Dia do Professor, uma nova edição do Estudo OPEE Educação convida à reflexão sobre os desafios e as conquistas de quem está à frente da educação. O levantamento ouviu 1.763 educadores de escolas públicas e privadas de todas as regiões do país. Os números revelam que a esperança dos docentes em relação ao futuro da educação passou de 58,59% em 2024 para 45,21% em 2025. Embora o índice de profissionais que se declaram pouco esperançosos ou pessimistas tenha subido de 2,84% para 10,27%, a pesquisa mostra que a maioria segue confiante na força da escola como motor de transformação social.

O estudo realizado pela OPEE, em parceria com a Mercare! Educação, reforça um ponto central: cuidar de quem cuida é essencial para garantir o futuro da educação. Mais do que alertar, os dados abrem caminhos para ações de apoio e valorização do professor, especialmente no momento em que o país reconhece a importância desses profissionais.

Em sua 4ª edição, o estudo traz análises e desperta reflexões que orientam gestores e comunidade escolar, fortalecendo a profissão. “Dar voz a quem vive a escola diariamente é essencial. Só ouvindo o professor poderemos agir de forma efetiva, desenhando caminhos que garantam não apenas a aprendizagem dos alunos, mas também o bem-estar de quem ensina”, reforça Silvana Pepe, diretora-geral da OPEE Educação.

O levantamento contou com respondentes de todas as regiões do país, com destaque para o Nordeste, que representou 52,6% das respostas. 88,03% são mulheres, 63,18% têm entre 35 e 54 anos e 40,16% atuam há mais de 21 anos na área, evidenciando uma trajetória sólida e de longo vínculo com a escola.

Quanto às funções, a diversidade é clara: 27,91% são professores polivalentes, 20,48% especialistas e 19,29% coordenadores pedagógicos, demonstrando que a educação é sustentada por profissionais que, em diferentes frentes, mantêm viva a missão de ensinar e inspirar.



Motivação em foco



Os dados mostram que, mesmo diante de desafios crescentes, o propósito continua sendo a grande força que move os professores. Embora tenha havido uma queda de 2024 para 2025, 44,81% afirmam que seguem na profissão pelo impacto que geram no mundo – no ano passado, este número era de 51,85%. Ainda assim, a motivação apresenta sinais de desgaste: apenas 7,8% dos participantes dizem sentir-se totalmente motivados. Em paralelo, subiu de 3,17% para 6,18% o índice dos que veem a docência principalmente como meio de sustento, evidenciando mudanças nas expectativas e na forma de encarar a carreira.

Para Leo Fraiman, psicoterapeuta, palestrante internacional, escritor e autor da metodologia OPEE, o recado é claro: “Os professores brasileiros continuam acreditando no poder transformador da educação, mas os dados deixam evidente um pedido de ajuda. A queda na motivação e o aumento do pessimismo não significam que os educadores desistiram, mas que eles precisam de apoio real, de condições de trabalho mais justas e de políticas que reconheçam sua importância”, afirma.

Apesar do cenário desafiador, a esperança segue como elemento central na vida profissional dos educadores brasileiros. Para muitos, ter esperança significa acreditar no poder de transformação social e pessoal da educação, trabalhar para construir um futuro melhor para os alunos e para a sociedade, valorizar princípios humanos como justiça, empatia, solidariedade e respeito e manter a escola como um espaço de acolhimento e oportunidades. O que sustenta esse sentimento, segundo a pesquisa, são principalmente os resultados positivos alcançados com os alunos (49,57%), o apoio da equipe gestora e dos colegas (39,93%), a fé ou espiritualidade pessoal (35,45%) e a formação continuada (35%).

Para Fraiman, esse equilíbrio revela a dimensão emocional e profissional da docência. “É significativo que fé e formação continuada apareçam lado a lado, isso mostra que o professor precisa tanto de alimento para o coração quanto de desenvolvimento para a mente. O caminho é oferecer ambos: suporte emocional e oportunidades de crescimento profissional”. Essa combinação de propósito, apoio institucional e fortalecimento emocional conecta-se diretamente aos desafios de motivação e saúde mental apontados pelo estudo, reforçando que cuidar de quem ensina é condição indispensável para que a esperança continue sendo motor de transformação.



Valorização e saúde mental



Quando convidados a apontar medidas para fortalecer a esperança e seguir acreditando no futuro da educação, os professores foram enfáticos com a questão de melhor remuneração (66,93%), apoio efetivo à saúde mental (62,28%), maior envolvimento das famílias e da comunidade (40,05%) e oportunidades de formação continuada (38,85%). Para Silvana, esses números representam um chamado direto para governos, escolas e sociedade.

“Os dados falam por si: sem valorização financeira e sem suporte psicológico, não haverá futuro para a educação. Precisamos de políticas públicas e de ações institucionais que cuidem do professor como ser humano integral, com corpo, mente e propósito. Valorizar o docente é garantir a sustentabilidade de todo o sistema educacional”, defende.

Cinco anos após a pandemia de covid-19, os efeitos sobre a saúde mental dos educadores continuam visíveis no cotidiano escolar. Se, no início, a prioridade compreensivelmente foi dar suporte aos alunos, hoje os professores sentem o peso de terem sido deixados em segundo plano. A sobrecarga emocional, a falta de acolhimento e as condições de trabalho desafiadoras se refletem em índices crescentes de burnout, ansiedade e exaustão.

A diretora reforça que não é possível ignorar o impacto desse abandono. “No pós-pandemia, o foco foi o estudante. Mas, ao longo desses cinco anos, os educadores foram sobrecarregados e pouco acolhidos, o que hoje se traduz em altos índices de burnout, ansiedade e exaustão emocional. Precisamos lembrar que, para garantir o aprendizado dos alunos, é fundamental garantir também a saúde mental de quem ensina. Cuidar de quem cuida é um investimento no futuro da educação”.

Essa combinação de valorização financeira, suporte psicológico e políticas de formação aparece, no estudo, como caminho essencial para que a esperança dos professores não apenas resista, mas volte a crescer.