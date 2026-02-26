Chuvas em Ubá: 'Vir limpinho e não ajudar, não adianta", diz mulher a Zema

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma moradora de Ubá, na Zona da Mata, protestou durante visita do governador Romeu Zema (Novo), nessa quarta-feira (25/2). Durante a agenda oficial no município, a mulher, que não foi identificada, e outros moradores da cidade cobraram providências imediatas diante dos impactos provocados pelas fortes chuvas que atingem a região.

“Não adianta! Não tem um caminhão-pipa, não tem nada! Não adianta! Vem bonitinho aqui fazer política? Aqui não!”, afirma. O episódio foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais.

“Agora político vir na hora não adianta não! A gente precisa de máquina, caminhão-pipa para lavar! Olha a bagunça que está isso aqui! É isso que a gente precisa!”, disse um homem.

Em outro trecho, o homem diz representar cerca de 60 moradores da área atingida. “Nem um caminhão-pipa para jogar água aqui chegou! Não tem máquina, não tem nada!”, reclama. Ao ser informado por uma autoridade de que o governo tentava enviar apoio e cestas básicas, o morador rebate: “Não estamos precisando disso! Nem dinheiro o povo tem mais! Esse cara aqui perdeu R$ 5 mil reais que estavam guardados ali! Tudo embora! A água acabou com tudo!”.

Enquanto a moradora se manifesta, agentes da Defesa Civil aparecem deixando o local, o que também gerou repercussão entre os moradores.

Ubá está entre os municípios mineiros mais impactados pelos temporais dos últimos dias. Há registros de alagamentos, danos estruturais em imóveis, perdas materiais e problemas no abastecimento de água, além de dificuldades na mobilidade urbana.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o número de vítimas das chuvas que atingiram Ubá e Juiz de Fora chega a 54 óbitos até o início da tarde desta quinta-feira (26/2). Em Juiz de Fora, são 48 mortes confirmadas e 12 pessoas seguem desaparecidas. Equipes seguem mobilizadas nas buscas.

O governo de Minas Gerais divulgou que intensificou o trabalho da Defesa Civil na região, com a instalação de um posto de comando unificado com atuação conjunta das Forças de Segurança, equipes de saúde, assistência social e infraestrutura.

Nas redes sociais, Zema anunciou que vai enviar detentos para auxiliar na limpeza das ruas tomadas pela lama. “Vamos mandar detentos para Ubá para ajudar essas pessoas, já que as ruas estão todas sujas de lama. Depois, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir o mínimo de dignidade às famílias afetadas”, afirmou o governador.

O governo também informou que vai disponibilizar colchões, roupas, kits de higiene e limpeza, além de recursos financeiros para apoiar os municípios. Foram anunciados cerca de R$ 38 milhões para Juiz de Fora e mais de R$ 8 milhões para Ubá.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informou ainda que já foram doadas centenas de cestas básicas, colchões, kits de dormitório, higiene e limpeza às famílias afetadas.

