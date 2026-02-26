Zema sobre verba para prevenção às chuvas: ‘Investimento de R$ 1,9 bi’
Governador mineiro disse que é mentira que o governo investiu menos na prevenção a desastres e atribuiu a responsabilidade de fiscalização aos municípios
compartilheSIGA
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), rebateu nesta quinta-feira (26/2) as acusações de que seu governo reduziu os investimentos em prevenção contra as chuvas. Em meio à tragédia que já registra 53 mortes em Juiz de Fora (47) e Ubá (6), Zema afirmou que os recursos destinados ao setor aumentaram, atingindo a marca de R$ 1,9 bilhão em 2025.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A declaração ocorre após levantamentos no Portal da Transparência, divulgados pelo jornal O Globo e confirmados pelo Estado de Minas, apontarem uma queda drástica na verba específica para combate a desastres: de R$ 134,8 milhões para R$ 5,8 milhões. Segundo o levantamento, 97% desse valor residual foi aplicado apenas em obras rodoviárias.
Leia Mais
Controvérsia nos dados
Zema sustenta que houve uma "falha na leitura" dos dados e que os valores foram reclassificados sob novas nomenclaturas, o que teria gerado a interpretação de corte. “O levantamento está absolutamente equivocado”, afirmou o governador em suas redes sociais, defendendo que os investimentos cresceram 170% na média anual. O governo estadual foi questionado sobre quais seriam as novas rubricas orçamentárias e a reportagem aguarda retorno.
O governador também transferiu a responsabilidade da fiscalização para as prefeituras. “Alegar redução de investimentos do Estado é irresponsável. Quem tem o dever de fiscalizar construções irregulares e garantir a segurança nesse contexto são os municípios”, declarou.
O governo do estado foi questionado sobre as novas nomenclaturas e a reportagem aguarda retorno.
Não é verdadeira a informação de que o governo de Minas reduziu nos últimos anos os investimentos em prevenção contra chuvas.— Romeu Zema (@RomeuZema) February 26, 2026
Repetimos: essa informação não é verdadeira.
Na realidade, é exatamente o contrário. Os investimentos aumentaram 170% na média anual em relação ao…
Dificuldades em Juiz de Fora
A gestão da prefeita Margarida Salomão (PT), em Juiz de Fora, enfrenta entraves na ponta oposta: há quase um ano, a prefeitura tenta liberar R$ 21,6 milhões autorizados pelo Governo Federal para contenção de encostas, mas o recurso está travado por pendências documentais.
- Lula sobre atuação federal em MG após chuvas: ‘Agir com velocidade e força’
- Ônibus operam com frota reduzida em Juiz de Fora; veja situação
Como medida imediata, o Estado anunciou a antecipação de R$ 47,666 milhões para Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. O montante será destinado a custeio hospitalar, apoio emergencial e pagamento de parcelas de dívidas de gestões anteriores com as cidades.
Distribuição da verba emergencial
O montante anunciado pelo Governo de Minas será dividido entre ações diretas de saúde, assistência e o pagamento de dívidas históricas com os municípios.
Aplicação por Área de Investimento
-
Saúde e Custeio Hospitalar: R$ 22,5 milhões (Reforço para prontos-socorros, compra de medicamentos e insumos para vítimas das chuvas).
-
Apoio Emergencial e Defesa Civil: R$ 10,2 milhões (Logística de resgate, kits de assistência humanitária e suporte aos desabrigados).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
-
Acordo de Dívidas (Parcelas Antecipadas): R$ 14,966 milhões (Recursos de gestões anteriores que estavam retidos e serão liberados para livre uso das prefeituras).