Lula sobre atuação federal em MG após chuvas: ‘Agir com velocidade e força’
Chuvas causaram estragos, deslizamentos e mortes em cidades da Zona da Mata Mineira
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou sobre as chuvas que atingiram a Zona da Mata em Minas Gerais na noite de segunda-feira (23/2). Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que o Governo do Brasil está mobilizado para o auxílio da população “com agilidade e força”. Manifestou pêsames a quem perdeu entes queridos e solidariedade às pessoas que perderam lares.
Segundo a Defesa Civil estadual, as cidades de Juiz de Fora e Ubá já contabilizam juntas, até a publicação desta reportagem, 22 mortos e 20 desaparecidos.
Lula soube do desastre durante escala de viagem em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, em viagem de Estado. No X (antigo Twitter), o presidente afirmou que uma equipe de coordenação da Força Nacional do SUS já está a caminho da região, e outra da Defesa Civil Nacional já está no local trabalhando em contato com a Defesa Civil mineira, “em alerta máximo”.
“Nosso foco é garantir a assistência humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos, o auxílio às pessoas desabrigadas e o suporte à reconstrução”, afirmou o presidente. Segundo ele, o estado de calamidade em Juiz de Fora será publicado no Diário Oficial ainda nesta terça.
Durante escala de viagem em Abu Dhabi, tomei conhecimento da situação das famílias da Zona da Mata Mineira após as fortes chuvas das últimas horas. E determinei pronta mobilização do Governo do Brasil para auxiliar a população da região. Uma equipe de coordenação da Força…— Lula (@LulaOficial) February 24, 2026
O presidente também afirmou que ligou para a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, para prestar solidariedade e oferecer o apoio federal. Até o momento, a cidade contabiliza 16 mortos. Foi decretado luto de três dias no município.
“Quero enviar meus profundos sentimentos às famílias que perderam seus lares e, o que é pior, os seus entes queridos. E me solidarizar com as autoridades e forças de segurança mineiras que estão trabalhando no resgate e no atendimento imediato à população prejudicada pela chuva", finalizou o comunicado.
Depois do temporal, as cidades de Juiz de Fora e Ubá, além de sete outras, estão em risco. Uma delas é Santos Dumont, também na Zona da Mata, que está em alerta alto para "movimentos de massa", que podem englobar deslizamentos de encostas, desabamentos de massas, queda ou rolamento de blocos e enxurradas de detritos.
Mobilização federal
Em nota oficial, o Governo Federal afirmou que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu já nas primeiras horas da manhã o estado de calamidade pública em Juiz de Fora (MG). Conforme comunicado, oito técnicos especialistas da Defesa Civil Nacional foram enviados para “acelerar as ações de assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas cidades atingidas”. O secretário Nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, também segue para Minas Gerais nesta terça.
“Desde a noite de ontem, a Defesa Civil Nacional está em contato constante com a Defesa Civil Estadual de Minas Gerais para apoiar o atendimento às ocorrências nas cidades de Juiz de Fora e Ubá. Caso haja necessidade, outros especialistas do GADE podem ser deslocados para a região”, afirmou.
Ainda segundo o governo, a prioridade da Defesa Civil Nacional é prestar socorro à população afetada. O órgão também atua na orientação de etapas de reconhecimento federal e de resposta ao desastre nos demais municípios atingidos.