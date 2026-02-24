Alagamentos em BH: veja os pontos de maior risco na cidade

Com os alertas de chuvas emitidos para Belo Horizonte, a Defesa Civil da capital mineira reforçou o monitoramento dos pontos com maior risco de alagamentos e inundações.

Para a segurança de motoristas e pedestres que circulam pela cidade durante os temporais, é preciso ter conhecimento dessas áreas. O mapeamento é atualizado constantemente com base no histórico de ocorrências e nas características geográficas da cidade.

Para ajudar os cidadãos a evitar situações de perigo, a prefeitura mantém uma lista pública das principais áreas que exigem atenção. Segundo a Prefeitura, BH possui pelo menos 60 áreas de alagamento mapeadas, divididas em nove regionais. Estar ciente desses pontos permite traçar rotas alternativas e tomar decisões mais seguras em dias de chuva forte.

Principais pontos de alagamento em BH por região

Venda Nova: avenida Vilarinho, Córrego da avenida Liege, Córrego Lareira, rua Camões, rua Olavo Bilac, Córrego Floresta, Córrego Capão, Córrego da avenida Virgílio de Melo Franco, Córrego do Bairro Céu Azul, rua Doutor Álvaro Camargos.

Pampulha: Córrego Ressaca, Córrego Olhos d´Água, Córrego Braúnas, avenida Sebastião de Brito com Cristiano Machado, avenida Héraclito Mourão de Miranda com avenida Clóvis Salgado.

Noroeste: rua Tocantins, avenida Amintas Jacques, rua Garibaldi (Córrego Engenho Nogueira), rua das Violas (Córrego das Taiobas), rua Maria José de Jesus.

Oeste: avenida Tereza Cristina com avenida Palestina (limite BH - Contagem), Cercadinho, avenida Governador Benedito Valadares, rua Ituiutaba, avenida Francisco Sá com rua Erê, rua Coruripe, Córrego Ponte Queimada, avenida Silva Lobo com avenida Barão Homem de Melo.

Norte: rua Osmar Costa, Córrego Embiras, Ribeirão Isidoro, Fazenda Velha, Novo Aarão Reis, rua Antônio Ribeiro de Abreu (trecho até a ponte da MG-20).

Nordeste: Bernardo Vasconcelos (até o cruzamento com a avenida Cristiano Machado), rua Santa Úrsula, Ribeiro de Abreu, rua dos Limões, Córrego Gordura, Córrego da avenida Sanitária.

Leste: Córrego Santa Inês e Itaituba, Córrego da Mata, rua Maria Carmem Valadares, Córrego São Geraldo, rua Pitangui com avenida Silviano Brandão.

Centro-Sul: avenida Prudente de Morais com rua Joaquim Murtinho, Praça Marília de Dirceu, rua Bárbara Heliodora, rua Monte Alegre, rua Edgar Coelho, rua Mato Grosso com rua Tamoios (Centro).

Barreiro: avenida Tereza Cristina, Cardoso (Córrego Cafezal), Córrego Olaria, Córrego do Túnel, Córrego Jatobá, Córrego Bonsucesso, Córrego do Barreiro, avenida Senador Levindo Coelho, avenida do Canal, avenida Olinto Meireles.

Todos os principais pontos de alagamento listados foram divulgados pelo site oficial da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Como se proteger durante as chuvas

A Defesa Civil orienta a população a adotar medidas preventivas para minimizar riscos. As recomendações são simples e podem salvar vidas em momentos críticos de tempestade na cidade.

Evite transitar por ruas e avenidas inundadas, seja a pé, de carro ou moto. A força da água pode arrastar pessoas e veículos.

Não se abrigue debaixo de árvores ou perto de postes, pois há risco de quedas e descargas elétricas.

Se estiver em um local seguro, permaneça nele até a chuva diminuir e o nível da água baixar.

Em casa, se a água começar a entrar, procure abrigo em andares superiores e desligue a energia elétrica para evitar curtos-circuitos.

Cadastre-se para receber os alertas da Defesa Civil por SMS. Basta enviar o seu CEP para o número 40199.

Fique atento às novas placas de sinalização visual instaladas em pontos críticos, que indicam o nível de risco com luzes (verde, amarela e vermelha).

Tenha sempre à mão os telefones de emergência: Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193).

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria