CHUVAS EM JUIZ DE FORA

Prefeitura de Juiz de Fora decreta luto de 3 dias pelas vítimas das chuvas

Temporais causaram estragos na Zona da Mata mineira; em Juiz de Fora, 16 pessoas morreram

Alice Pimenta*
24/02/2026 12:04

A Prefeitura de Juiz de Fora (MG) decretou luto oficial de três dias em função das vítimas das chuvas que atingiram a Zona da Mata nessa segunda-feira (23/2). Dezesseis pessoas morreram na cidade em decorrência de desabamentos e deslizamentos.  

O município também decretou estado de calamidade por seis meses e as aulas na cidade estão suspensas.  

O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura ainda não divulgaram o número de desaparecidos, desabrigados e desalojados. 

Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora

A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.

Pontos de Arrecadação

  • Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)
  • Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.
  • Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.
  • Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): Todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.
  • Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.


O que doar com prioridade

  • Água mineral e leite em pó;
  • Fraldas infantis e geriátricas;
  • Absorventes e sabonetes;
  Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
  • Colchões e cobertores em bom estado.

