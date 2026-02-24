Prefeitura de Juiz de Fora decreta luto de 3 dias pelas vítimas das chuvas
Temporais causaram estragos na Zona da Mata mineira; em Juiz de Fora, 16 pessoas morreram
A Prefeitura de Juiz de Fora (MG) decretou luto oficial de três dias em função das vítimas das chuvas que atingiram a Zona da Mata nessa segunda-feira (23/2). Dezesseis pessoas morreram na cidade em decorrência de desabamentos e deslizamentos.
O município também decretou estado de calamidade por seis meses e as aulas na cidade estão suspensas.
O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura ainda não divulgaram o número de desaparecidos, desabrigados e desalojados.
Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora
A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Pontos de Arrecadação
- Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)
- Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.
- Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.
- Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): Todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.
- Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.
O que doar com prioridade
- Água mineral e leite em pó;
- Fraldas infantis e geriátricas;
- Absorventes e sabonetes;
- Colchões e cobertores em bom estado.