TRAGÉDIA

Sobe o número de mortes em Juiz de Fora causadas pela chuva

Número de vítimas de desabamentos e deslizamentos chega a 16 em Juiz de Fora. Corpo de Bombeiros e Prefeitura ainda não divulgaram quantidade de desaparecidos

Melissa Souza
Repórter
24/02/2026 10:07 - atualizado em 24/02/2026 10:55

O transporte público de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, foi suspenso nesta terça-feira (24)
O transporte público de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, foi suspenso nesta terça-feira (24/2) crédito: Leonardo Costa/Tribuna de Minas

O número de mortes causadas pela chuva que atingiu Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, subiu para 16, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Até o início da manhã desta terça-feira (24/2), a Prefeitura do município havia contabilizado 14 mortes.

A prefeitura informou na manhã de hoje que atua em conjunto com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros e manifestou pesar pelas vítimas. O município decretou estado de calamidade por seis meses e luto por três dias.

Até a publicação desta matéria, não havia detalhamento sobre as novas mortes. De acordo com o Executivo municipal, as primeiras 14 vítimas foram encontradas nos seguintes locais:

  • Quatro na Rua Natalino José de Paula, no Bairro JK;
  • Quatro na Rua Orville Derby Dutra, no Bairro Santa Rita;
  • Duas na Rua João Luís Alves, na Vila Ideal;
  • Uma na Rua José Francisco Garcia, no Bairro Lourdes;
  • Uma na Rua Eurico Viana, na Vila Alpina;
  • Uma na Estrada Athos Branco da Rosa, no Bairro São Benedito;
  • Uma na Rua Jacinto Marcelino, na Vila Olavo Costa.

O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura ainda não divulgaram o número de desaparecidos, desabrigados e desalojados.

 

Problemas no trânsito

Segundo a prefeitura, a cidade enfrenta sérios problemas no trânsito por causa de alagamentos e deslizamentos de terra. Por segurança, a população está sendo orientada a evitar deslocamentos desnecessários.

Diversos pontos ficaram inundados. Um trecho da Avenida Brasil, no Centro, foi tomado pela água. No Bairro Democrata, um motorista precisou sair do carro e empurrar o veículo preso no alagamento.

O acesso ao Mergulhão, na região central, foi fechado por medida de segurança. A Ponte Vermelha, no Bairro Santa Terezinha, também foi interditada.

Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos. A Defesa Civil também alertou para o aumento da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares. Na Zona Norte, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek apresentou vários pontos de inundação.

 

Aulas suspensas

Devido à dificuldade no trânsito causada por alagamentos e deslizamentos de terra, as aulas em escolas municipais foram suspensas. Em nota, o Executivo municipal informou que a suspensão ocorre para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação. 

 

Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora

A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.

Pontos de Arrecadação

  • Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)

  • Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.

  • Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.

  • Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): Todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.

  • Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.

O que doar com prioridade

  • Água mineral e leite em pó;

  • Fraldas infantis e geriátricas;

  • Absorventes e sabonetes;

  • Colchões e cobertores em bom estado.

 

Mapa de interdições: rodovias na Zona da Mata

  • MGC-265 (Ubá - Visconde do Rio Branco): Interdição parcial no km 102 devido a queda de barreira. O trânsito flui em meia pista, e há muito barro no asfalto.

  • MGC-120 (Ubá - Guidoval): Bloqueio total em pontos próximos a cursos d'água devido ao transbordamento de afluentes do Ribeirão Ubá que invadiram a pista.

  • MG-285 (Piraúba - Astolfo Dutra): Alerta para risco de erosão na base de pontes. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) monitora o trecho.

  • BR-120 (Dona Euzébia - Cataguases): Trânsito lento com pontos de alagamento na pista. A recomendação é evitar veículos leves.

  • BR-040 (Juiz de Fora - Belo Horizonte): Diversos pontos com neblina intensa e quedas de galhos entre Juiz de Fora e Santos Dumont. A concessionária EPR Via Mineira opera em esquema de atenção.

