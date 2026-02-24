Sobe o número de mortes em Juiz de Fora causadas pela chuva
Número de vítimas de desabamentos e deslizamentos chega a 16 em Juiz de Fora. Corpo de Bombeiros e Prefeitura ainda não divulgaram quantidade de desaparecidos
compartilheSIGA
O número de mortes causadas pela chuva que atingiu Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, subiu para 16, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Até o início da manhã desta terça-feira (24/2), a Prefeitura do município havia contabilizado 14 mortes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A prefeitura informou na manhã de hoje que atua em conjunto com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros e manifestou pesar pelas vítimas. O município decretou estado de calamidade por seis meses e luto por três dias.
Leia Mais
Até a publicação desta matéria, não havia detalhamento sobre as novas mortes. De acordo com o Executivo municipal, as primeiras 14 vítimas foram encontradas nos seguintes locais:
- Quatro na Rua Natalino José de Paula, no Bairro JK;
- Quatro na Rua Orville Derby Dutra, no Bairro Santa Rita;
- Duas na Rua João Luís Alves, na Vila Ideal;
- Uma na Rua José Francisco Garcia, no Bairro Lourdes;
- Uma na Rua Eurico Viana, na Vila Alpina;
- Uma na Estrada Athos Branco da Rosa, no Bairro São Benedito;
- Uma na Rua Jacinto Marcelino, na Vila Olavo Costa.
O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura ainda não divulgaram o número de desaparecidos, desabrigados e desalojados.
Problemas no trânsito
Segundo a prefeitura, a cidade enfrenta sérios problemas no trânsito por causa de alagamentos e deslizamentos de terra. Por segurança, a população está sendo orientada a evitar deslocamentos desnecessários.
Diversos pontos ficaram inundados. Um trecho da Avenida Brasil, no Centro, foi tomado pela água. No Bairro Democrata, um motorista precisou sair do carro e empurrar o veículo preso no alagamento.
O acesso ao Mergulhão, na região central, foi fechado por medida de segurança. A Ponte Vermelha, no Bairro Santa Terezinha, também foi interditada.
Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos. A Defesa Civil também alertou para o aumento da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares. Na Zona Norte, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek apresentou vários pontos de inundação.
Aulas suspensas
Devido à dificuldade no trânsito causada por alagamentos e deslizamentos de terra, as aulas em escolas municipais foram suspensas. Em nota, o Executivo municipal informou que a suspensão ocorre para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação.
Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora
A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.
Pontos de Arrecadação
-
Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)
-
Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.
-
Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.
-
Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): Todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.
-
Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.
O que doar com prioridade
-
Água mineral e leite em pó;
-
Fraldas infantis e geriátricas;
-
Absorventes e sabonetes;
-
Colchões e cobertores em bom estado.
Mapa de interdições: rodovias na Zona da Mata
-
MGC-265 (Ubá - Visconde do Rio Branco): Interdição parcial no km 102 devido a queda de barreira. O trânsito flui em meia pista, e há muito barro no asfalto.
-
MGC-120 (Ubá - Guidoval): Bloqueio total em pontos próximos a cursos d'água devido ao transbordamento de afluentes do Ribeirão Ubá que invadiram a pista.
-
MG-285 (Piraúba - Astolfo Dutra): Alerta para risco de erosão na base de pontes. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) monitora o trecho.
-
BR-120 (Dona Euzébia - Cataguases): Trânsito lento com pontos de alagamento na pista. A recomendação é evitar veículos leves.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
-
BR-040 (Juiz de Fora - Belo Horizonte): Diversos pontos com neblina intensa e quedas de galhos entre Juiz de Fora e Santos Dumont. A concessionária EPR Via Mineira opera em esquema de atenção.