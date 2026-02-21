Deslizamento de pedreira atinge casa e soterra mulher em Juiz de Fora

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um deslizamento de terra que aconteceu na manhã deste sábado (21/01) atingiu uma casa e soterrou uma mulher no bairro Cerâmica, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima conseguiu sair sozinha dos escombros.

Ainda de acordo com a corporação, a vítima apresentava dores na região cervical, na coluna e nas pernas. Ela foi encaminhada por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) para atendimento hospitalar. Vizinhos relataram que os avós e a filha da vítima também moram na residência, mas não ficaram feridos.

O deslizamento teve início em uma pedreira que se encontra nos fundos do lote e atingiu diretamente o quarto da vítima e um cômodo adjacente, derrubando a parede externa sobre a mulher. A casa foi interditada e os quatro moradores foram acolhidos por familiares.

Uma residência vizinha foi também evacuada preventivamente e os moradores orientados a deixar o imóvel até a avaliação técnica da Defesa Civil. Outros terrenos e casas próximas também passarão por vistorias.

Os militares avaliam que as fortes chuvas registradas na região podem ter contribuído para a saturação do solo, favorecendo o deslizamento.