Carro é destruído por incêndio na BR-146
Segundo o proprietário, o fogo iniciou no painel e se alastrou por todo o veículo
compartilheSIGA
Um Honda Civic seguia pela BR-146 na manhã deste sábado (21/02) quando o motorista percebeu sinais de chamas no painel do veículo. O incidente aconteceu em Patos de Minas, próximo ao distrito de Santana de Patos, Triângulo Mineiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo já foi encontrado tomado pelas chamas. A corporação atuou no combate ao fogo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Assim que o incêndio foi debelado, o veículo foi deixado às margens da BR-146 sob os cuidados do proprietário. Não houve vítimas.