Carro é destruído por incêndio na BR-146

Um Honda Civic seguia pela BR-146 na manhã deste sábado (21/02) quando o motorista percebeu sinais de chamas no painel do veículo. O incidente aconteceu em Patos de Minas, próximo ao distrito de Santana de Patos, Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo já foi encontrado tomado pelas chamas. A corporação atuou no combate ao fogo.

Assim que o incêndio foi debelado, o veículo foi deixado às margens da BR-146 sob os cuidados do proprietário. Não houve vítimas.