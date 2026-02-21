Assine
SUSTO

Carro é destruído por incêndio na BR-146

Segundo o proprietário, o fogo iniciou no painel e se alastrou por todo o veículo

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
21/02/2026 13:18 - atualizado em 21/02/2026 13:21

Carro ficou totalmente destruído após incêndio em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro
Carro ficou totalmente destruído após incêndio em Patos de Minas, Triângulo Mineiro crédito: Divulgação/CBMMG

Um Honda Civic seguia pela BR-146 na manhã deste sábado (21/02) quando o motorista percebeu sinais de chamas no painel do veículo. O incidente aconteceu em Patos de Minas, próximo ao distrito de Santana de Patos, Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo já foi encontrado tomado pelas chamas. A corporação atuou no combate ao fogo.

Assim que o incêndio foi debelado, o veículo foi deixado às margens da BR-146 sob os cuidados do proprietário. Não houve vítimas.

overflay