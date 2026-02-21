PM recupera 150 sacas de café roubadas em Santa Margarida

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma carga de 150 sacas de café, roubada em Córrego Cachoeira Alegre, na zona rural de Santa Margarida, no leste de Minas Gerais, foi recuperada pela Polícia Militar, quando um dos suspeitos do roubo foi preso junto com o material.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.) da Polícia Militar, um casal de produtores rurais foi rendido por quatro homens encapuzados, que usavam camisetas escuras semelhantes a uniformes policiais.

Após render as vítimas, os criminosos arrombaram a residência, ameaçaram o casal com revólveres e, para garantir a fuga sem serem denunciados, cortaram os cabos de telefonia e internet.

Em seguida, os criminosos roubaram as 150 sacas de café, além de dinheiro, aparelhos celulares, uma roçadeira, uma motocicleta e uma caminhonete. As vítimas foram amarradas e levadas para um dos cômodos da casa.

O homem conseguiu se soltar depois que os criminosos deixaram a residência e acionou a Polícia Militar, que iniciou diligências. Durante as buscas, os militares localizaram um aparelho celular possivelmente pertencente a um dos envolvidos e identificaram um veículo suspeito, o que contribuiu para a identificação de um dos autores.

Com base em informações das vítimas, reconhecimento fotográfico, análise de imagens e rastreamento, foi realizada uma operação de cerco e bloqueio, resultando na prisão de um dos suspeitos.

Parte dos objetos roubados foi recuperada, incluindo a motocicleta e a carga de café, que foram devolvidas às vítimas. A polícia continua em busca da caminhonete utilizada no crime, do dinheiro e dos aparelhos celulares ainda não localizados. O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Santa Margarida.

