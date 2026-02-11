Assine
ALTO PARANAÍBA

MG: furto de 110 bovinos termina em descoberta de esquema criminoso

Segundo a Polícia Civil, animais recuperados em Estrela do Sul seriam destinados a competições ou vendidos para abate

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
11/02/2026 18:15

Parte de rebanho furtado é encontrado e esquema de repasse é descoberto
Parte de rebanho furtado foi encontrado em arena em Estrela do Sul, no Alto Paranaíba crédito: PCMG/Divulgação

O furto de cerca de 110 cabeças de gado de uma propriedade rural na Região do Alto Paranaíba revelou não apenas o crime de roubo de animais, mas também um esquema estruturado para repasse e comercialização do rebanho. Parte do gado foi recuperado em Estrela do Sul, segundo informou a Polícia Civil nessa terça-feira (10/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O caso começou a ser investigado no início deste mês após o pecuarista registrar a ocorrência do furto. Segundo o fazendeiro, todos os animais estavam devidamente registrados e identificados com marca própria.

Durante as diligências, a Polícia Civil recebeu informações de que parte do gado estaria em uma arena de rodeio em Estrela do Sul. As equipes foram até o local e o proprietário reconheceu os animais, mesmo após tentativas de adulteração das marcas de identificação.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o esquema ia além do furto. Um dos funcionários da fazenda confessou participação no crime e detalhou como funcionava a ação. Parte do rebanho era retirada da propriedade e levada até a arena, onde os animais passavam por avaliação. Os que apresentavam perfil para competições eram selecionados, enquanto os demais eram vendidos para o abate.

Até o momento, nove bovinos foram localizados. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos e recuperar as 101 cabeças de gado que ainda não foram encontradas.

Os suspeitos podem responder por associação criminosa, furto de animais, adulteração de registro de animal e uso de documento público falso.

