Mãe é presa embriagada depois de abandonar crianças em escola

Uma mulher de 43 anos foi presa na tarde dessa segunda-feira (9/2), em Ipatinga, no Vale do Aço, suspeita de abandonar os dois filhos, um menino de 2 anos e 4 meses e uma menina de 8 anos. A pedido da mãe, a filha levou o irmão até a escola sozinha. O combinado era que ela os buscasse mais tarde, mas isso não aconteceu. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados e a mãe foi localizada horas depois com sinais de embriaguez.

De acordo com a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 13h47 depois que a direção de uma unidade escolar percebeu que o bebê havia sido deixado no local apenas com a irmã, sem a presença de um responsável legal.

Os militares foram até a residência da família, mas a mulher não foi encontrada. Segundo a PM, o imóvel estava com as portas e janelas abertas, indicando que a saída era momentânea.

Horas depois, a mulher foi localizada na própria escola. De acordo com a Polícia Militar, ela apresentava sinais claros de embriaguez, como fala desconexa, hálito etílico e dificuldade para fornecer informações básicas sobre os filhos.

Vizinhos contaram que as crianças são deixadas sozinhas com frequência, inclusive durante a madrugada, e que a menina de 8 anos seria responsável por cuidar do irmão mais novo e por tarefas consideradas incompatíveis com a idade. Disseram também que elas sofrem com a falta de condições básicas para a subsistência.

Diante dos fatos, a suspeita foi conduzida à Delegacia de Plantão para as providências cabíveis. As crianças ficaram sob a responsabilidade do Conselho Tutelar, que as encaminhou para uma casa de acolhimento institucional.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima