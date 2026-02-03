Assine
overlay
Início Gerais
FISCALIZAÇÃO

Motorista é flagrado bêbado levando carga de quase 50 toneladas

A abordagem aconteceu na altura do KM 73 da rodovia BR-354, em Comendador Gomes

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
03/02/2026 18:06

compartilhe

SIGA
x
Motorista é flagrado bêbado com carga de quase 50 toneladas
Motorista é flagrado bêbado com carga de quase 50 toneladas crédito: Divulgação/PMMG

Um motorista foi flagrado dirigindo bêbado na rodovia BR-354, nesta segunda-feira (2/2), em Comendador Gomes, Triângulo Mineiro. Ele levava uma carga de 47 toneladas de caroço de algodão. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A abordagem aconteceu na altura do km 73 da rodovia, durante uma operação de rotina da Polícia Militar Rodoviária.

Leia Mais

O condutor de 62 anos apresentava sinais de embriaguez, como hálito etílico e fala desconexa, segundo a polícia militar. 

O teste de alcoolemia apontou 0,94 miligramas de álcool por litro de ar expelido. No Brasil, taxa de alcoolemia a partir de 0,05mg/L de ar expelido configura infração administrativa; igual ou superior a 0,34mg/L é crime. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O motorista, natural de Rondonópolis, no Mato Grosso, foi preso e levado para a delegacia da Polícia Civil de Frutal. A carreta foi removida para um pátio credenciado.

Tópicos relacionados:

fiscalizacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay