Motorista é flagrado bêbado levando carga de quase 50 toneladas

Um motorista foi flagrado dirigindo bêbado na rodovia BR-354, nesta segunda-feira (2/2), em Comendador Gomes, Triângulo Mineiro. Ele levava uma carga de 47 toneladas de caroço de algodão.

A abordagem aconteceu na altura do km 73 da rodovia, durante uma operação de rotina da Polícia Militar Rodoviária.

O condutor de 62 anos apresentava sinais de embriaguez, como hálito etílico e fala desconexa, segundo a polícia militar.

O teste de alcoolemia apontou 0,94 miligramas de álcool por litro de ar expelido. No Brasil, taxa de alcoolemia a partir de 0,05mg/L de ar expelido configura infração administrativa; igual ou superior a 0,34mg/L é crime.

O motorista, natural de Rondonópolis, no Mato Grosso, foi preso e levado para a delegacia da Polícia Civil de Frutal. A carreta foi removida para um pátio credenciado.