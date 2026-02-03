Assine
overlay
Início Gerais
SEQUESTRO

Vídeo: homem agride companheira e sequestra bebê de seis meses em Minas

Conforme a Polícia Militar, o suspeito possui passagens anteriores por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, furto e roubo

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
03/02/2026 16:53

compartilhe

SIGA
x
Homem agride companheira e foge levando filha do casal
Homem agride companheira e foge levando filha do casal crédito: ReproduÃ§Ã£o

Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), suspeito de agredir a companheira, de 21, e sequestrar a filha do casal, uma bebê de seis meses. O caso aconteceu em uma residência no Assentamento Liberdade, em Periquito, no Vale do Rio Doce, nesta terça-feira (3/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A corporação se dirigiu até o local para averiguar uma denúncia de sequestro e cárcere privado. A vítima relatou aos policiais ter sido agredida com tapas no rosto e empurrões, além de ameaçada pelo suspeito caso acionasse a polícia.

A mulher correu em direção a uma estrada de terra próxima e acionou o serviço de emergência por meio do 190. Enquanto isso, o homem fugiu para uma área de mata, de difícil acesso, levando a filha do casal.

Leia Mais

A PMMG formou um cerco para capturar o suspeito, com o apoio das equipes policiais de Periquito, guarnições de Governador Valadares e militares do BRAve (Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo), com a utilização da aeronave Pégasus.

O homem foi localizado, preso e encaminhado à Polícia Civil (PCMG). Conforme a corporação, o suspeito possui passagens anteriores por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, furto e roubo. 

Já a companheira sofreu hematomas e ferimentos no rosto e na região cervical. Ela foi encaminhada e atendida no Hospital Municipal de Governador Valadares. A criança não se feriu e foi resgatada em boas condições físicas, segundo informado pela Polícia Militar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Procurada pelo Estado de Minas, a PCMG ainda não respondeu às indagações até a publicação desta matéria. O espaço segue em aberto.

Tópicos relacionados:

minas-gerais policia violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay