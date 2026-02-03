Vídeo: homem agride companheira e sequestra bebê de seis meses em Minas

Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), suspeito de agredir a companheira, de 21, e sequestrar a filha do casal, uma bebê de seis meses. O caso aconteceu em uma residência no Assentamento Liberdade, em Periquito, no Vale do Rio Doce, nesta terça-feira (3/2).

A corporação se dirigiu até o local para averiguar uma denúncia de sequestro e cárcere privado. A vítima relatou aos policiais ter sido agredida com tapas no rosto e empurrões, além de ameaçada pelo suspeito caso acionasse a polícia.

A mulher correu em direção a uma estrada de terra próxima e acionou o serviço de emergência por meio do 190. Enquanto isso, o homem fugiu para uma área de mata, de difícil acesso, levando a filha do casal.

A PMMG formou um cerco para capturar o suspeito, com o apoio das equipes policiais de Periquito, guarnições de Governador Valadares e militares do BRAve (Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo), com a utilização da aeronave Pégasus.

O homem foi localizado, preso e encaminhado à Polícia Civil (PCMG). Conforme a corporação, o suspeito possui passagens anteriores por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, furto e roubo.

Já a companheira sofreu hematomas e ferimentos no rosto e na região cervical. Ela foi encaminhada e atendida no Hospital Municipal de Governador Valadares. A criança não se feriu e foi resgatada em boas condições físicas, segundo informado pela Polícia Militar.

Procurada pelo Estado de Minas, a PCMG ainda não respondeu às indagações até a publicação desta matéria. O espaço segue em aberto.