Assine
overlay
Início Gerais
PRESA PELA POLÍCIA CIVIL

Mineira queima 30% do corpo de mãe na Maré, no RJ, e sequestra filhas dela 

Jovem de 29 anos foi presa em Cataguases (MG), na Zona da Mata, nesta terça-feira (16/12). Crimes aconteceram na última quinta-feira (11/12)

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
16/12/2025 21:59

compartilhe

SIGA
x
A sequestradora e o bebê foram encontrados na residência de familiares da investigada, no bairro Leonardo, em Cataguases
A sequestradora e o bebê foram encontrados na residência de familiares da investigada, no bairro Leonardo, em Cataguases crédito: PCMG / Redes sociais

Uma jovem de 29 anos foi presa em Cataguases (MG), na Zona da Mata, nesta terça-feira (16/12), depois de torturar uma mulher, de 40 anos, no Rio de Janeiro, e sequestrar as filhas dela. Os crimes aconteceram na última quinta-feira (11/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), a jovem se aproximou da vítima com a promessa de doar roupas para ela, sua filha autista de 7 anos e sua bebê de 8 meses.

Leia Mais

A sequestradora fez três visitas ao imóvel, localizado no Morro da Providência, e, por fim, convenceu a mulher a ir ao Complexo da Maré, no Parque União. Lá, a vítima foi atacada e teve cerca de 30% do corpo queimado. Ela acreditou que o encontro havia sido marcado para buscar roupas doadas. No mesmo dia, a mulher foi socorrida por populares e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, que a conduziu a um hospital. A vítima segue segue internada. 

Após a agressão, a jovem fugiu levando as filhas da mulher. A menina de 7 anos foi abandonada no dia seguinte em uma lanchonete à margem da BR-116, em Guapimirim (RJ), na Baixada Fluminense, e encontrada horas depois por moradores da região. A criança recebeu atendimento do Conselho Tutelar e está em um abrigo, segundo a PCRJ.

Cinco dias após os sequestros, policiais civis de ambos os estados atuaram nas diligências para a prisão da sequestradora em Cataguases. Natural dessa cidade, ela foi localizada na casa de parentes, no Bairro Leonardo. Na ocasião, a bebê também foi encontrada nesse imóvel.

"O trabalho de inteligência conseguiu apurar diversos endereços relacionados à autora. Com base em troca de informações, chegaram ao local onde ela estava e resgataram a bebê", informou a PCRJ.

Em síntese, a polícia analisou imagens de câmeras de segurança ao considerar os possíveis trajetos que a criminosa poderia ter feito. As autoridades policiais não deram informações de como ela conseguiu se deslocar do Rio para a cidade mineira.

Além dos sequestros, a jovem pode responder por tentativa de homicídio da mãe e por abandono de incapaz em relação à menina de 7 anos. Ela foi encaminhada ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. A polícia não divulgou se há suspeita do que a mulher faria com a bebê sequestrada. A investigação ainda está em curso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia   

Tópicos relacionados:

minas-gerais rio-de-janeiro sequestro tortura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay