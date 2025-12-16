Mineira queima 30% do corpo de mãe na Maré, no RJ, e sequestra filhas dela 

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma jovem de 29 anos foi presa em Cataguases (MG), na Zona da Mata, nesta terça-feira (16/12), depois de torturar uma mulher, de 40 anos, no Rio de Janeiro, e sequestrar as filhas dela. Os crimes aconteceram na última quinta-feira (11/12).

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), a jovem se aproximou da vítima com a promessa de doar roupas para ela, sua filha autista de 7 anos e sua bebê de 8 meses.

A sequestradora fez três visitas ao imóvel, localizado no Morro da Providência, e, por fim, convenceu a mulher a ir ao Complexo da Maré, no Parque União. Lá, a vítima foi atacada e teve cerca de 30% do corpo queimado. Ela acreditou que o encontro havia sido marcado para buscar roupas doadas. No mesmo dia, a mulher foi socorrida por populares e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, que a conduziu a um hospital. A vítima segue segue internada.

Após a agressão, a jovem fugiu levando as filhas da mulher. A menina de 7 anos foi abandonada no dia seguinte em uma lanchonete à margem da BR-116, em Guapimirim (RJ), na Baixada Fluminense, e encontrada horas depois por moradores da região. A criança recebeu atendimento do Conselho Tutelar e está em um abrigo, segundo a PCRJ.

Cinco dias após os sequestros, policiais civis de ambos os estados atuaram nas diligências para a prisão da sequestradora em Cataguases. Natural dessa cidade, ela foi localizada na casa de parentes, no Bairro Leonardo. Na ocasião, a bebê também foi encontrada nesse imóvel.

"O trabalho de inteligência conseguiu apurar diversos endereços relacionados à autora. Com base em troca de informações, chegaram ao local onde ela estava e resgataram a bebê", informou a PCRJ.

Em síntese, a polícia analisou imagens de câmeras de segurança ao considerar os possíveis trajetos que a criminosa poderia ter feito. As autoridades policiais não deram informações de como ela conseguiu se deslocar do Rio para a cidade mineira.

Além dos sequestros, a jovem pode responder por tentativa de homicídio da mãe e por abandono de incapaz em relação à menina de 7 anos. Ela foi encaminhada ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. A polícia não divulgou se há suspeita do que a mulher faria com a bebê sequestrada. A investigação ainda está em curso.

