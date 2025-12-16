Minas teve 200 pedidos de medidas protetivas a mulheres por dia em 2025

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Minas Gerais teve cerca de 200 medidas protetivas a mulheres solicitadas por dia, nos primeiros dez meses deste ano. É o que revela o balanço de dados das ações de segurança pública no estado, divulgado nesta terça-feira (16/12), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. Conforme os números, Minas apresentou queda nos crimes violentos, com destaque para homicídios e roubos, bem como nas tentativas de feminicídio e crimes sexuais. Por outro lado, foram formalizados mais de 60 mil pedidos de proteção contra a violência doméstica, e houve aumento de feminicídios consumados.

As informações foram confirmadas durante a coletiva de imprensa, na qual estiveram presentes o vice-governador do estado, Mateus Simões (PSD), o secretário da Sejusp, Rogério Greco, além de representantes da Polícia Militar de Minas Gerais, da PC, da Polícia Penal, da Defesa Civil (Cedec-MG) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG).

Segundo o levantamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que consolida casos de janeiro a outubro, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) formalizou mais de 60 mil pedidos de ações protetivas a mulheres. O número representa uma média de 6 mil emissões por mês e, portanto, cerca de 200 solicitações diárias.

No enfrentamento à violência doméstica, os dados apontam que, entre 1º de janeiro e 30 de novembro deste ano, 17.945 agressores tiveram a prisão decretada, quantidade 18,52% maior do que as 14.621 prisões registradas no mesmo período de 2024. Também houve aumento de 16,35% no número de indiciamentos por esse tipo de crime.

Ainda de acordo com o balanço, os casos de feminicídios consumados saltaram de 135 para 139 (+2,93%), enquanto as tentativas registraram queda de 26,4%, saindo de 211 no ano passado para 155. Também caíram os crimes sexuais, como estupros consumados (de 1.196 para 1.096 = -8,4%) e tentados (de 184 para 160 = -13%), no mesmo período. Sobre a queda de casos tentados, Mateus Simões destacou “a abertura das mais de 12 delegacias especializadas no atendimento a esse público, inauguradas ao longo deste ano”.

Queda de ocorrências

Os dados também mostraram que as ocorrências de crimes violentos recuaram 21,3%, saindo de 27.503 para 21.663. Desse tipo, destacaram-se a redução dos homicídios consumados (-11,6%) e tentados (-23,3%) e dos roubos, sendo que os consumados saíram de 15.583 para os atuais 11.238 (-27,9%) e os tentados foram de 970 para 774 (-20,2%). Já os números de furtos tiveram leve baixa no mesmo período, passando de 183.428 para 175.175 (-4,5%).

“O uso da violência para tomar bens das pessoas em Minas Gerais é prática cada vez mais rara, e vamos continuar trabalhando para desconstituir o ambiente de insegurança com o uso de violência. Sobre a redução de furtos, chamo atenção para o fato de que tivemos um ano muito mais movimentado que o ano anterior. Conferências maiores, eventos maiores, mais movimentação de turismo, mais aglomerações e mais shows e eventos esportivos”, justificou o vice-governador.

Simões também ressaltou o combate ao crime organizado no estado. Foram realizadas 98 operações integradas, resultando na prisão, apreensão ou condução de mais de 5,6 mil pessoas, além da apreensão de armas de fogo e grandes volumes de drogas. Além disso, ações específicas de inteligência voltadas às facções criminosas permitiram isolar lideranças, identificar 659 foragidos ligados a organizações criminosas e bloquear ativos financeiros. Somente em 2025, cerca de 2,2 mil operações de inteligência foram realizadas com esse foco.

Ele também mencionou o plano de transformar as unidades do sistema prisional em presídios especializados. “É para manter apenas faccionados, de forma que eles não se misturem com a população comum dos presídios e, assim, não batizem novos faccionados, para que a gente não transforme o presídio, como acontece em outros estados, em um centro de recrutamento das facções criminosas”, disse. A mudança vai contar com equipamentos tecnológicos, como bloqueadores, para, segundo ele, “manter bandido isolado do convívio”.

O que é violência doméstica?

É qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause dano físico, psicológico, sexual, moral ou patrimonial a uma mulher (ou a outro membro da família) dentro do ambiente familiar ou de uma relação íntima, caracterizada por um padrão de poder e controle, no qual a vítima sofre por ser mulher, podendo envolver desde agressões físicas (socos, tapas) até humilhações, controle financeiro, restrição de liberdade ou ameaças.

Confira os investimentos nas corporações:

PMMG

3.800 novos PMs

1.900 novas viaturas

2.735 novos armamentos

PCMG

51 novas delegacias

233 novos policiais, para serem nomeados nos próximos dias

1.592 novos armamentos

132 novas viaturas

Corpo de Bombeiros

293 novos bombeiros

56.374 equipamentos

134 novas viaturas

Polícia Penal