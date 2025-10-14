Assine
CENTRO-OESTE DE MINAS

Investigações sobre duplo feminicídio em Minas são concluídas

Vítimas são a ex-companheira do suspeito e a mãe dela, ambas assassinadas a tiros de pistola

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
14/10/2025 19:45

Carro da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)
Crime teria sido cometido após um desentendimento crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Os trabalhos de investigação sobre um duplo feminicídio, cometido na comunidade do Buritis, na zona rural de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas, foram concluídos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). De acordo com as apurações, o autor do crime foi o ex-companheiro de uma das vítimas, que já era o principal suspeito e estava preso preventivamente. 

No último dia 29 de agosto, o suspeito, de 39 anos atirou contra a ex-companheira, de 30 anos, e também contra a mãe dela, de 59 anos. A primeira vítima morreu no local, enquanto a outra chegou a ser socorrida em estado grave, com ferimentos na face, mas acabou não resistindo.

O homem foi localizado e preso em flagrante ainda nas proximidades do local do crime e, segundo a PCMG, confessou a autoria dos tiros. Ele teria relatado que efetuou os disparos após um desentendimento com a ex-companheira, que havia terminado o relacionamento e retirava os pertences da casa.

A arma utilizada no duplo feminicídio, uma pistola calibre 9 mm, de uso restrito, foi localizada no interior do carro do suspeito e apreendida. O homem tinha registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

As investigações da PCMG foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Divinópolis e apontaram que a vítima sofria violência psicológica e chegou a sofrer um episódio de violência física. O homem teria ciúmes excessivos e comportamento controlador.

Os dois se relacionaram por cerca de um ano e viviam juntos na residência havia seis meses. As duas filhas pequenas da vítima também residiam no imóvel.

