Homem que matou mulher nos EUA e estava foragido é preso em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, de 45 anos, condenado por um feminicídio cometido em 2011, em Boston, nos EUA, foi preso nessa segunda-feira (13/10), em Sobrália (MG), no Vale do Rio Doce. De acordo com a Polícia Militar, que participou da prisão junto com a Polícia Civil, o homem estava foragido dos EUA desde julho de 2022. Ele matou a esposa com golpes de um taco de beisebol, por ciúmes.

A prisão ocorreu depois de um trabalho da equipe de inteligência da Delegacia de Polícia Civil em Engenheiro Caldas, na mesma região de Minas.

Segundo os registros, o homem cometeu o homicídio em 2011. Logo depois do crime, ele fugiu para o Brasil, deixando o corpo da esposa na residência. Apenas 17 dias depois, quando vizinhos informaram à polícia norte-americana sobre o mau cheiro que exalava do imóvel onde vivia o casal de brasileiros, o corpo da mulher foi encontrado.

O réu só foi julgado em 2022, quando o júri reconheceu o crime como cometido por motivo torpe e com recurso que impossibilitou a vítima de se defender. O homem foi condenado a 20 anos de prisão.

No entanto, em fevereiro de 2022, alguns dias depois do julgamento e da condenação, o assassino conseguiu um alvará de soltura. Ele fugiu novamente dos EUA, veio para o Brasil e, desde então, se fixou em Sobrália.