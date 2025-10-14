Assine
FORAGIDO

Foragido por estupro é reconhecido e espancado por populares em Contagem

Homem de 39 anos havia escapado de penitenciária e foi encontrado escondido em armário

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/10/2025 07:45

Homem fugiu por telhado de metal e foi pego em armário pela Polícia Militar
Um foragido da Justiça, de 39 anos, condenado por estupro, foi reconhecido e agredido por populares na noite dessa segunda-feira (13/10), no bairro Parque São João, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações da Polícia Militar (PMMG), os militares foram acionados depois de denúncias de que moradores perseguiam um homem acusado de estupro. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito tentando fugir por um telhado.

Com autorização do morador, os policiais arrombaram uma porta e encontraram o homem escondido dentro de um armário. Ele havia fugido da Penitenciária José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, onde cumpria pena pelo crime de estupro.

Durante a abordagem, o suspeito contou que estava no bairro para comprar drogas quando foi reconhecido por moradores, que passaram a agredi-lo com socos e chutes antes da chegada da polícia.

O homem foi levado para o Hospital de Contagem, onde recebeu atendimento médico, e em seguida foi preso.

contagem espancado estupro minas-gerais prisao ribeirao-das-neves

