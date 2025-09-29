Assine
SÃO GOTARDO

Homem foge de blitz e PM descobre foragido por estupro de vulnerável

Suspeito tentou fugir e chamou a atenção dos policiais, que o perseguiram e o prenderam. Condutor também não era habilitado

Vinicius Lemos - Especial para o EM
29/09/2025 17:25

Homem foge de blitz e PM descobre foragido por estupro de vulnerável
Homem foge de blitz e PM descobre foragido por estupro de vulnerável crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PMMG

Um homem de 62 anos foi preso pela Polícia Militar após fugir da abordagem policial em São Gotardo, no Alto Paranaíba. Ao consultar o nome do 'fujão', os militares descobriram que ele era procurado por estupro de vulnerável.

O suspeito trafegava pela rodovia MG-235, quando passou uma blitz da Polícia Militar Rodoviária. Segundo os militares, o motorista tentou escapar dando marcha à ré e entrando em uma via vicinal, acelerando para evitar a fiscalização.


Ele foi alcançado e, durante a abordagem, a polícia descobriu que o homem não tinha habilitação. Com o nome dele confirmado, verificou-se que havia um mandado de prisão contra o condutor, expedido pela Comarca de São Gotardo.

Ele teria estuprado uma criança de 7 anos. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Patos de Minas.

