Homem foge de blitz e PM descobre foragido por estupro de vulnerável

Um homem de 62 anos foi preso pela Polícia Militar após fugir da abordagem policial em São Gotardo, no Alto Paranaíba. Ao consultar o nome do 'fujão', os militares descobriram que ele era procurado por estupro de vulnerável.

O suspeito trafegava pela rodovia MG-235, quando passou uma blitz da Polícia Militar Rodoviária. Segundo os militares, o motorista tentou escapar dando marcha à ré e entrando em uma via vicinal, acelerando para evitar a fiscalização.



Ele foi alcançado e, durante a abordagem, a polícia descobriu que o homem não tinha habilitação. Com o nome dele confirmado, verificou-se que havia um mandado de prisão contra o condutor, expedido pela Comarca de São Gotardo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Ele teria estuprado uma criança de 7 anos. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Patos de Minas.