MG: dupla suspeita de matar mulher é presa depois de arma falhar

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Dois homens foram presos suspeitos de matarem uma mulher e tentarem matar o marido dela, na madrugada desta segunda-feira (29/9). A ocorrência foi registrada no Bairro Paracatuzinho, na cidade de Paracatu, na Região Noroeste de Minas Gerais.

Conforme o registro policial, o casal estava em casa quando dois homens bateram no portão do imóvel. Ao chegar na entrada, a mulher foi surpreendida pela dupla e ferida com um disparo de arma de fogo.

Ela foi atingida na região do abdômen e morreu no local. Ao ouvir o disparo, o marido dela também foi rendido pelos homens, no entanto a arma falhou.

Com a vantagem, o marido da vítima conseguiu entrar em luta corporal com um dos suspeitos. Apesar do confronto, os homens conseguiram fugir.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e durante buscas na região encontraram os suspeitos. Os homens, de 19 e 28 anos, foram presos em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio. Apesar da prisão a motivação do crime não foi informada.