Assine
overlay
Início Gerais
EM INVESTIGAÇÃO

MG: dupla suspeita de matar mulher é presa depois de arma falhar

Vítima estava em casa quando foi abordada pelos suspeitos. Homens também tentaram matar o marido dela, mas não conseguiram porque a arma falhou

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
29/09/2025 16:27

compartilhe

Siga no
x
Viatura policial
Após arma falhar, marido da vítima entrou reagiu a tentativa de homicídio crédito: Reprodução

Dois homens foram presos suspeitos de matarem uma mulher e tentarem matar o marido dela, na madrugada desta segunda-feira (29/9). A ocorrência foi registrada no Bairro Paracatuzinho, na cidade de Paracatu, na Região Noroeste de Minas Gerais. 

Conforme o registro policial, o casal estava em casa quando dois homens bateram no portão do imóvel. Ao chegar na entrada, a mulher foi surpreendida pela dupla e ferida com um disparo de arma de fogo. 

Leia Mais

Ela foi atingida na região do abdômen e morreu no local. Ao ouvir o disparo, o marido dela também foi rendido pelos homens, no entanto a arma falhou. 

Com a vantagem, o marido da vítima conseguiu entrar em luta corporal com um dos suspeitos. Apesar do confronto, os homens conseguiram fugir. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e durante buscas na região encontraram os suspeitos. Os homens, de 19 e 28 anos, foram presos em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio. Apesar da prisão a motivação do crime não foi informada. 

Tópicos relacionados:

arma homicidio minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay