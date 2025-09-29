Ataque a tiros mata homem envolvido com tráfico; moradores ficam feridos
Uma idosa, o filho dela e uma adolescente foram alvejados em Timóteo (MG), no Vale do Rio Doce, durante investida para executar traficante
Um homem de 36 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas na tarde deste domingo (28/9) no Bairro Novo Tempo, em Timóteo (MG), no Vale do Rio Doce, durante um tiroteio.
Conforme o registro da ocorrência, o homem assassinado é conhecido no meio policial e estava na porta de casa, acompanhado de um amigo, lavando uma moto, quando dois homens encapuzados chegaram em um carro. A vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo e morreu no local.
Uma mulher de 68 anos, o filho e a filha dela, de 42 e 44 anos, respectivamente, além de uma adolescente, de 14, namorada de um neto, saíram correndo do imóvel assim que ouviram barulhos de tiros, pois ficaram preocupados, já que crianças brincavam na rua.
A idosa, o filho de 42 e a adolescente foram alvejados, sendo socorridos e levados para o hospital. Eles não correm risco de morte. A ocorrência policial não menciona a relação de parentesco do homem assassinado com outras pessoas que estavam na casa.
A motivação do homicídio ainda será apurada pelas autoridades policiais. No entanto, o envolvimento da vítima com o tráfico pode estar relacionado com a execução.
A polícia levantou imagens de câmeras de monitoramento e conseguiu descobrir que o carro no qual estavam os responsáveis pelo crime foi visto em fuga pela BR-381. O veículo, com quatro ocupantes, foi abordado em João Monlevade. Todos foram encaminhados à delegacia.
