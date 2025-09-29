Assine
overlay
Início Gerais
CRIME

Ataque a tiros mata homem envolvido com tráfico; moradores ficam feridos

Uma idosa, o filho dela e uma adolescente foram alvejados em Timóteo (MG), no Vale do Rio Doce, durante investida para executar traficante

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
29/09/2025 00:01 - atualizado em 29/09/2025 00:26

compartilhe

Siga no
x
Viatura da Polícia Militar de Minas Gerais
Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na tarde desse sábado (27/9) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 36 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas na tarde deste domingo (28/9) no Bairro Novo Tempo, em Timóteo (MG), no Vale do Rio Doce, durante um tiroteio.

Conforme o registro da ocorrência, o homem assassinado é conhecido no meio policial e estava na porta de casa, acompanhado de um amigo, lavando uma moto, quando dois homens encapuzados chegaram em um carro. A vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo e morreu no local.

Leia Mais

Uma mulher de 68 anos, o filho e a filha dela, de 42 e 44 anos, respectivamente, além de uma adolescente, de 14, namorada de um neto, saíram correndo do imóvel assim que ouviram barulhos de tiros, pois ficaram preocupados, já que crianças brincavam na rua.

A idosa, o filho de 42 e a adolescente foram alvejados, sendo socorridos e levados para o hospital. Eles não correm risco de morte. A ocorrência policial não menciona a relação de parentesco do homem assassinado com outras pessoas que estavam na casa. 

A motivação do homicídio ainda será apurada pelas autoridades policiais. No entanto, o envolvimento da vítima com o tráfico pode estar relacionado com a execução.

A polícia levantou imagens de câmeras de monitoramento e conseguiu descobrir que o carro no qual estavam os responsáveis pelo crime foi visto em fuga pela BR-381. O veículo, com quatro ocupantes, foi abordado em João Monlevade. Todos foram encaminhados à delegacia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

assassinato ataque homicidio minas-gerais pmmg vale-do-rio-doce

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay