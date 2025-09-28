Tutores e pets se divertem em evento com cardápio exclusivo para cães em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Com informações de Marcos Vieira

Que Belo Horizonte é a capital dos bares, todo mundo sabe. Mas, agora, até os cães poderão aproveitar os quitutes do Iracema Bar, que estreou, neste domingo (28/9), um cardápio exclusivo para os pets, durante a primeira edição do Pet Day. A proposta inovadora permite que os tutores frequentem um lugar pet-friendly e que os bichinhos degustem um menu especial ao mesmo tempo.

A ideia, testada pela primeira vez neste domingo, agradou o público que já frequenta o Iracema Bar. Localizado no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de BH, o estabelecimento firmou uma parceria com a Arena CrossDog, empresa especializada em proporcionar experiências pet-friendly, para unir o amor pela gastronomia e pelos animais de estimação.

Para a empresária Laura Dulcetti Domingos, que costuma ir ao Iracema com seus cachorros, é importante ter um ponto onde possa aproveitar junto dos animais. “Aqui já era um restaurante que eu vinha. Já adorava e agora ter esse adendo de poder trazer os cachorros, de ter um menu especializado para eles, comidas naturais, saudáveis, para os cachorros poderem participar junto com os donos de momentos especiais no final de semana é muito especial”, conta.

A mãe de Laura, a aposentada Carla Dulcetti, também avalia positivamente o evento. De acordo com ela, a capital mineira carece de estabelecimentos com uma infraestrutura que comporte também os animais. Carla acredita que os restaurantes devem propor também a opção de comida para os pets.

“Tenho uma pet que eu amo como uma filha e eu sempre quero levá-la para os lugares. Só que é bem complicado achar lugares que aceitam pets. Hoje, com esse evento que vi através do Instagram, eu achei muito interessante e convidei a minha filha para que ela viesse e pudesse participar de um evento que, enquanto a gente está comendo, os pets são bem-vindos”, avalia.

Com a entrada gratuita, cerca de 30 cachorros passaram pelo evento até às 15h30. A programação inclui atrações como piscina de bolinhas e brinquedos de enriquecimento ambiental.

Pet Day é realizado no Iracema Bar, no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de BH Marcos Vieira/EM/DA Press Pet Day é realizado no Iracema Bar, no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de BH Marcos Vieira/EM/DA Press Primeiro Pet Day, evento com cardápio exclusivo par cães, que acontece no Iracema Bar com a proposta de integrar a rotina dos pets a dos tutores. Marcos Vieira/EM/DA Press Primeiro Pet Day, evento com cardápio exclusivo par cães, que acontece no Iracema Bar com a proposta de integrar a rotina dos pets a dos tutores. Marcos Vieira/EM/DA Press A aposentada Carla Dulcetti acredita que BH carece de estabelecimentos pet-friendly Marcos Vieira/EM/DA Press Mariana Zappala com Laura Dulcetti Domingos. Marcos Vieira/EM/DA Press A empresária Laura Dulcetti Domingos com a cadela Flora. Marcos Vieira/EM/DA Press Voltar Próximo

O ambiente diferenciado também foi notado pela publicitária Amanda Carneiro, que já conhecia o restaurante, mas se surpreendeu com a nova proposta. Ela acredita ser fundamental que os estabelecimentos acolham os animais com esse tipo de estrutura.

“Tem um cardápio ali voltado para os pets, então é super legal porque eles podem provar comidas diferentes, petiscos. Tem também um espaço para eles brincarem, se divertirem. Uma piscina de bolinha. Além do contato com outros animais, que eu acho muito importante pro cachorrinho, estar saindo de casa, fazer uma amizade. Então, é muito bacana eles terem essa oportunidade de estarem socializando de uma forma diferente”, comenta.

A proposta

O espaço foi especialmente planejado para o bem-estar animal, promovendo a integração entre a vida dos cachorros e a rotina urbana de seus tutores. A escolha do Iracema Bar, tradicional no circuito boêmio de BH, é pelo fato de o local já ter uma política pet-friendly.

De acordo com o sócio da Arena CrossDog, Thiago Dester, a intenção é levar ao Iracema um espaço que seja “ainda mais pet friendly, onde os cães podem ter alguns momentos de lazer e diversão com seus tutores, além de ter o cardápio”.

“Assim como o Iracema é muito conceituado pela gastronomia que ele oferece, a gente trouxe também a gastronomia para o pet”, pontua.

Já a cofundadora da Arena CrossDog, Isabella Pires, afirma que a proposta era ir além do conceito convencional de espaços que apenas aceitam pets, criando uma estrutura pensada especialmente para os animais, incluindo um cardápio exclusivo e um ambiente hospitaleiro para os bichinhos.

“Hoje, os animais de estimação não são mais vistos apenas como companhia dentro de casa, eles são considerados parte da família. Isso faz com que os tutores queiram compartilhar com eles os momentos de lazer em vez de deixá-los sozinhos”, diz Isabella.

Em 2023, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) editou o Decreto 18.286, que permite que animais de estimação entrem, circulem e permaneçam em restaurantes, bares, padarias e outros comércios, não necessitando mais ficar em áreas separadas ou mesmo fora dos espaços.

Menu dos cães

Um dos destaques da programação é o cardápio canino balanceado, que inclui refeições naturais, patês, petiscos de colágeno e até picolés de sabores como morango e banana, manga e kiwi e melancia e hortelã, desenvolvidos especialmente para cachorros.

Durante o evento, haverá degustação gratuita para os cães experimentarem as comidas, e caso os tutores queiram comprar, os valores dos produtos variam de R$ 15 a R$ 21,80.

Enquanto os tutores aproveitam o tradicional cardápio do bar, conhecido por sua participação em edições do Comida di Buteco, os pets terão à disposição um menu exclusivo, assinado pela PePet Food, marca especializada em alimentação para cães e gatos.

De acordo com Tuanny Rufato, médica-veterinária e fundadora da PePet Food, os alimentos são elaborados por profissionais especializados em nutrição e alimentação saudável para cachorros. A idade, a raça e o porte do animal podem influenciar na escolha dos alimentos.

Segundo a veterinária, o cardápio canino foi pensado para atender a diferentes perfis e necessidades alimentares, oferecendo uma ampla variedade de opções. Há linhas de refeições naturais com proteínas como frango, boi e porco, todas elaboradas com ingredientes frescos e de qualidade.

“O cardápio para o pet é onde o tutor vai viver essa experiência, onde ele vai desfrutar do cardápio para ele e oferecer um cardápio balanceado e próprio para cães. Todos [os pratos] são balanceados com legumes, proteínas, vísceras, tudo 100% natural e tudo fresco. Comida de verdade, mesmo para cachorro. Nada industrializado, é tudo natural”, explica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para os cães com restrições alimentares, como alergias ou intolerâncias, há também a linha ‘Sensitive’, desenvolvida especialmente para cachorros mais sensíveis, garantindo uma alimentação segura, equilibrada e saborosa.

