Adota BH: mais de 300 pets estão em busca de um lar

Para quem está se planejando para adotar um animalzinho, a plataforma Adota BH oferece mais de 300 pets que estão em busca de um lar. O programa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente reúne cidadãos, protetores independentes, Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e órgãos públicos em uma rede compartilhada de adoção.

A plataforma engloba adoção de cães, gatos, equinos, suínos, aves e outras espécies. De acordo com a Prefeitura de BH, 64 animais foram adotados, desde que o programa foi criado, em julho de 2024.



Os interessados a oferecer um lar para os bichinhos devem acessar o portal do Adota BH e selecionar os filtros desejados, como a categoria e sexo do animal. Os potenciais adotantes precisam preencher um termo em que se comprometem a cuidar dos animais e não os utilizar para trabalho, nem mesmo para transporte.



Entre os animais disponíveis estão os que ficam sob cuidados dos espaços públicos, como o Centro de Controle de Zoonoses e os parques municipais. Também é possível realizar o cadastro de bichinhos particulares.

O passo a passo é bem simples, basta acessar o site do Adota BH, ir até o item “solicitar” e preencher as informações necessárias, como características e temperamento do animal, além de vacinação e condição geral da saúde do pet.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A adoção deve ser feita de forma responsável e planejada. Ao levar um animalzinho para casa é preciso organização, investimento e preparação para garantir uma qualidade de vida, saúde, segurança e carinho para ele.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice