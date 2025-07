Saiba que fim levou o caso do menino com microcefalia estuprado por colegas

Uma criança de 11 anos com microcefalia foi estuprada e espancada por dois colegas de sala, de 11 e 12, no dia 13 de setembro de 2024. O crime aconteceu em um banheiro da Escola Municipal Eloy Heraldo Lima, no Bairro Vale do Jatobá, no Barreiro, em Belo Horizonte. A 23ª Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente de BH informou ao Estado de Minas que foram tomadas "providências necessárias para assegurar a escuta protegida da vítima, por meio de equipe técnica especializada, conforme diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)".





A Promotoria, por meio de nota, afirmou que, tão logo foi informada sobre o ocorrido, identificou que se tratava de possível violência à dignidade física, sexual e psicológica de uma vítima adolescente, e adotou, de forma imediata e cautelar, as providências necessárias, conforme a Lei nº 13.431/2017, do ECA e das normativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

O que significa?

As medidas protegem o menino de forma integral, “com ênfase na preservação de sua intimidade, privacidade e segurança emocional, nos termos preconizados pela legislação vigente". Todo o procedimento adotado segue em sigilo, “em respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e em consonância com o princípio da proteção integral".







Em nota, o órgão garantiu: “A Promotoria de Justiça permanece atenta ao regular andamento das apurações e, havendo elementos suficientes, adotará todas as providências legais cabíveis para a responsabilização dos envolvidos e eventual aplicação das medidas socioeducativas pertinentes”.





Relembre o que aconteceu





O estupro e as agressões aconteceram depois do intervalo. Os menores trancaram a vítima no banheiro e a machucaram; depois, abaixaram as calças do menino e o estupraram. Logo depois de abusado, ele desmaiou.





A família da vítima só soube dos fatos três dias depois, em 16 de setembro de 2024, quando o menino decidiu contar para a mãe. À Polícia Militar (PMMG), os suspeitos confessaram o abuso.





No dia 19 de setembro, o estudante foi encaminhado para o Hospital Júlia Kubitschek, onde passou por exames. Um dia depois, segundo o boletim de ocorrência da PMMG, as famílias dos envolvidos foram até o local do crime, a escola. Lá, os agressores confessaram os abusos.





Os suspeitos foram transferidos para outro colégio.





Protestos em frente à escola





O caso mobilizou familiares da criança com microcefalia em um protesto, em frente à escola, no dia 29 de julho de 2024. Com cartazes e faixas, o objetivo era chamar atenção das autoridades públicas.





Para o EM, na época, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que a vítima, apesar de ter microcefalia, não requer acompanhamento exclusivo, segundo seu laudo médico, e, por isso, estava sozinha no banheiro. E que, até o momento em que a escola foi notificada, nenhum professor ou funcionário notou comportamentos que os levassem a suspeitar de algo estranho entre os alunos.

Outro caso em escola no Barreiro

Recentemente, outro caso de assédio sexual aconteceu em uma escola municipal no Barreiro. Desta vez, na Municipal Dulce Maria Homem. Em 26 de junho, um aluno do ensino fundamental foi assediado por dois colegas de sala.

O menino relatou os abusos a um professor. Há vários dias, os agressores o abrigavam a atirar a roupa, e um deles tocou as partes íntimas do garoto. O pai da vítima e o pai de um dos agressores foram até a escola, a pedido da coordenação, e se desentenderam. A Polícia Militar (PMMG) se dirigiu até o local para apaziguar a confusão.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que, a pedido das famílias, os estudantes serão encaminhados para escolas diferentes.

O que diz a lei sobre estupro no Brasil?

De acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 213, na redação dada pela Lei 2.015, de 2009, estupro é ''constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso'.'

No artigo 215 consta sobre a violação sexual mediante fraude: "Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima".'

O que é assédio sexual?

O artigo 216-A do Código Penal Brasileiro diz o que é o assédio sexual: ''Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função'.'

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.

No parágrafo 1º do mesmo artigo, a condição de vulnerável é entendida para as pessoas que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que, por algum motivo, não possam se defender.

