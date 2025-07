MG: pastor que abusou de crianças recebe 2ª sentença por estupro das filhas

Um pastor evangélico de 63 anos de Engenheiro Caldas (MG), no Vale do Rio Doce, foi condenado a 58 anos de prisão por estupro e atentado violento ao pudor praticados de forma continuada contra suas duas filhas e uma terceira criança que estava sob sua autoridade.

A sentença proferida em 27 de junho e divulgada nessa terça-feira (1º/7) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ainda prevê o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil para cada uma das vítimas.

O religioso está preso desde abril deste ano após receber sua primeira condenação por um crime sexual. Conforme o MPMG, ele já havia sido sentenciado a 31 anos de prisão por estuprar duas meninas, de 3 e 8 anos, em março do ano passado. Com isso, a pena total é de 90 anos. A identidade dele não foi divulgada.

Conforme narra a denúncia da promotoria, a descoberta deste primeiro caso encorajou a filha mais velha do pastor a denunciar o pai à polícia. A vítima foi alvo dos abusos dos 2 aos 13 anos. Já a filha mais nova foi abusada dos 2 aos 9 anos, enquanto a terceira criança, que residia com a família, sofreu os abusos dos 6 aos 13. Os crimes ocorreram entre 2004 e 2009.

“Durante a instrução processual, comandada pela Promotoria de Justiça de Tarumirim, ficou provado que o réu se aproveitava da sua condição de pai e guardião para cometer os abusos. Ele dopava as vítimas com sonífero misturado a batidas de morango para cometer os abusos sexuais sem que as vítimas pudessem oferecer resistência”, explica o MP.

