Um líder religioso, de 62 anos, foi preso, suspeito de cometer estupro de vulnerável contra duas crianças, de 3 e 8 anos, em Engenheiro Caldas, na região do Vale do Rio Doce. A prisão aconteceu na última sexta-feira (12) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).



As investigações começaram no dia 1º deste mês, quando a mãe das vítimas acionou o Conselho Tutelar da cidade, relatando que a filha de 8 anos tinha confidenciado a ela que estava sendo abusada sexualmente pelo líder religioso da igreja que frequentavam em Engenheiro Caldas.

Conforme apurado pela polícia civil, o suspeito levava as crianças para a casa dele, onde oferecia doces e, depois, praticava atos libidinosos com as vítimas. Ao fim da investigação, inclusive com tomada de depoimentos, foi pedida a prisão preventiva e a busca e apreensão do telefone celular e notebook do suspeito, que eram utilizados durante os crimes.

A prisão foi realizada pelas equipes da delegacia em Engenheiro Caldas com o apoio da Delegacia de Polícia Civil em Santana do Paraíso, e o suspeito foi localizado na cidade de Timóteo. Após os trabalhos de polícia judiciária, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional.

O suspeito é líder religioso há quase 30 anos e já atuou em igrejas nas cidades de Engenheiro Caldas, Tarumirim e Governador Valadares. As investigações continuam em andamento a fim de esclarecer todos os fatos e apurar se há outras vítimas ou envolvidos no caso.