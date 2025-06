Irã diz que lançou míssil hipersônico contra Israel

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou, nesta quarta-feira (18/6), que utilizou mísseis hipersônicos no último ataque contra Israel.

Em um comunicado emitido pela televisão estatal, o exército iraniano destacou que, na 11ª barreira de mísseis lançada contra Israel, foram utilizados foguetes hipersônicos Fattah-1.

As Forças Armadas israelenses ativaram temporariamente, durante a noite de terça-feira (17/6), as sirenes aéreas após a detecção de 10 mísseis balísticos lançados pelo Irã — a maioria foi interceptada. Os sistemas de defesa israelenses também derrubaram dois drones na região do Mar Morto nas primeiras horas desta quarta.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Effie Defrin, disse que o país desferiu "golpes significativos no regime iraniano". "E, como tal, eles foram repelidos para o centro do Irã. Agora, eles estão concentrando seus esforços em disparar mísseis a partir da região de Isfahan. Estamos mirando em alvos militares, eles estão atacando casas de civis", citou.

O aiatolá Khamenei, líder do Irã, afirmou que vai "dar uma reposta forte ao regime sionista terrorista. Não teremos clemência com os sionistas".

Nenhum país divulgou, até o momento, um balanço de vítimas ou danos materiais do sexto dia de confrontos.

Com informações da AFP*