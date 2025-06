Damião sobre conflito em Israel: "Princípio de uma terceira guerra mundial'

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) classificou os ataques ocorridos durante sua estada em Israel como algo fora dos padrões dos conflitos anteriores no Oriente Médio. Em entrevista coletiva no desembarque em Belo Horizonte, ele afirmou que a situação enfrentada no país não foi um episódio isolado, mas algo com potencial de escala internacional.

“O que está acontecendo hoje não é um confronto qualquer. É o princípio de uma terceira guerra mundial. Não confundam com o que víamos nos últimos meses ou anos em Israel”, disse, durante a coletiva no Aeroporto Internacional de Confins.

Damião participou de uma missão oficial composta por prefeitos e autoridades de várias cidades brasileiras e países da América Latina. O grupo estava em Tel Aviv e Kfar Saba, onde participaria de feira sobre segurança pública.

“Nós não fomos para lá. Fomos para eventos em Tel Aviv. Lá, falamos sobre segurança pública municipal, estratégias”, explicou. Segundo o prefeito, a cidade de Kfar Saba, onde a delegação esteve, era considerada segura e com infraestrutura moderna de videomonitoramento.

Aplicativo indicava onde estavam os bunkers

Com a escalada do conflito, o governo israelense recomendou que os visitantes baixassem um aplicativo de segurança. A ferramenta alertava sobre ataques e indicava a localização dos abrigos subterrâneos.

“A gente tinha que ficar perto do bunker. Entrar no bunker. E, quando vinha o alerta para ir direto pra lá, tínhamos um minuto e meio para chegar”, detalhou. “Vivemos dificuldades que jamais imaginávamos. É um momento tenso, porque você entra no bunker, ouve barulho, às vezes sente o chão tremer, sem saber se aquele míssil vai atingir o local onde você está”, afirmou. “Nunca imaginei voltar ao meu país para dar uma coletiva porque estive em um país em guerra", finalizou.

Após a entrevista, o prefeito seguiu diretamente para a sede da Prefeitura de Belo Horizonte.